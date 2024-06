San Francisco: Kostenfreie Konzerte & Events im Sommer

Straßendisco und Hip-Hop in der City, Pier-Party in Fisherman‘s Wharf, Jazz-Festival, Live-Auftritte im Golden Gate Park: In den nächsten Monaten finden in San Francisco viele kostenfreie Konzerte, Sommer-Festivals und Outdoor-Events statt. Hier ein Überblick:

Kostenfreie Konzerte & Events im Sommer

Neue Open-Air-Konzertreihe:

Die neue Konzertreihe „SF Live“ bringt Kunst und Kultur in die Parks und auf die Plätze der Stadt. Das abwechslungsreiche Angebot an Auftritten reicht von aufstrebenden Indie-Bands über etablierte Jazz-Ensembles bis hin zu energiegeladenen Pop-Acts. Die Live-Events sollen sowohl lokalen und nationalen als auch internationalen Talenten eine Bühne bieten.

In den nächsten sechs Monaten finden die Open-Air-Konzerte an vielen beliebten Orten der kalifornischen Metropole statt, unter anderem hier: Golden Gate Park Bandshell, Jerry Garcia Amphitheater, Union Square Plaza, Civic Center Plaza, Crane Cove Park, Fulton Plaza und Eagle Plaza. Näherer Infos HIER

Downtown First Thursdays:

Jeden ersten Donnerstag im Monat verwandeln sich zwischen 17 und 22 Uhr die 2nd Street und Howard Street in eine große Party-Meile. Straßendisco, DJs, Live-Musik, Drag, Kampfkunst, Mode und viele andere Überraschungen – das Programm bei „DFT“ (Downtown First Thursdays) könnte bunter und abwechslungsreicher kaum sein. Die Teilnahme an der großen Straßenparty in der Innenstadt von San Francisco ist kostenfrei.

Hip-Hop in der City:

„Hip Hop on the Plaza“, eine Reihe kostenloser Veranstaltungen für alle Altersgruppen, feiert die vielfältige Kunst und Geschichte des Hip-Hop-Tanzes in San Francisco. Die Events laufen bis September auf dem UN Plaza und umfassen wöchentliche Tanzworkshops und monatliche „Dance Battles“.

Fisherman’s Wharf - Wöchentliche Party am Pier:

Auch in diesem Jahr steht die beliebte „Pier Party at the Wharf“ in Fisherman‘s Wharf auf dem Programm. Bei dieser wöchentlichen Veranstaltung treten viele lokale Musiker auf. Dazu werden Speisen von Gastköchen aus aller Welt angeboten. Die kostenlose Pier Party steigt bis Ende Oktober immer samstags von 15 bis 19 Uhr.

Night Market in Chinatown:

Der neue „Chinatown Night Market“ in der Grant Street zieht bis November jeden zweiten Freitagabend im Monat von 17.30 bis 21 Uhr zahlreiche BesucherInnen an. Er bietet neben köstlichen Speisen auch viel Musik und traditionelle Aufführungen.

Live-Konzerte im Golden Gate Park:

Bis Mitte November finden im Golden Gate Park im Rahmen von „Illuminate Live“ über 125 verschiedene kostenlose Konzerte statt. Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag treten auf der Bühne des historischen Golden Gate Bandshell viele R&B-, Soul-, Jazz- und Funk-Künstler, Big-Band-Musiker, Streicher-Ensembles, Indie-Rockbands sowie Singer-Songwriter auf.

Die Golden Gate Park Band, San Franciscos älteste Musikorganisation, geht in diesem Jahr in ihre 142. Saison. Die kostenlosen wöchentlichen Auftritte kann man bis zum 6. Oktober jeden Sonntag im Golden Gate Park erleben.

Drei wöchentliche Gratis-Events am Civic Center:

Bei „Civic Center Soundtrack“ werden den ganzen Sommer über dienstags und freitags (von 12 bis 15 Uhr) sowie donnerstags (von 14 bis 17 Uhr) abwechslungsreiche Musikdarbietungen angeboten. BesucherInnen können die kostenfreien Konzerte am Fulton Plaza zwischen der San Francisco Main Library und dem Asian Art Museum genießen.

Jazz Festival Anfang Juli:

Das „San Francisco Fillmore Jazz Festival“ findet am 6. und 7. Juli statt. Es ist das größte Gratis-Jazz-Festival an der US-Westküste und zieht am Wochenende des Unabhängigkeitstags der USA mehr als 100.000 BesucherInnen an.

Immer sonntags: Musikfestival im Stern Grove Park:

Im Juni, Juli und August können San Francisco-Reisende immer sonntags das „Stern Grove Summer Music Festival“ besuchen. Die kostenlose Konzertreihe im Stern Grove Park ist das am längsten laufende gemeinnützige Musikfestival des Landes. In diesem Jahr wird das Festival bereits zum 87. Mal ausgetragen.

Country- und Soul-Musik beim Hardly Strictly Bluegrass Festival:

Vom 4. bis 6. Oktober findet im Golden Gate Park das „Hardly Strictly Bluegrass Festival“ statt. Bei diesem Musikfestival treten hauptsächlich Country-, Soul- und Folk-Künstler auf. Auch für diese Konzerte wird kein Eintritt verlangt.

Weitere Veranstaltungs-Tipps für San Francisco - und das sogar in deutscher Sprache unter: www.sftravel.com/de (red)