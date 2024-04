USA-Webinar von Visit Anchorage & EagleRider

Im nächsten Webinar geht es nach Anchorage in Alaska sowie auf Entdeckungsreise per Motorrad durch die gesamten USA mit EagleRider. Beide Partner stellen sich in jeweils 20-minütigen Präsentationen vor. Da sich die beiden Partner direkt aus den USA einwählen werden die Präsentationen auf Englisch gehalten.

Datum: 25. April 2024

25. April 2024 Uhrzeit: ab 17:00 Uhr

Anmeldung zum Webinar HIER

"Neu bei Visit USA"

In der Webinarreihe "Neu bei Visit USA" stellen jede Woche zwei neue Mitglieder in je 20-minütigen Präsentationen die Highlights ihrer Region oder ihres Produkts vor. Die Webinare sind dabei auf eine Gesamtdauer von 45 Minuten ausgelegt. Jedes Webinar wird direkt von den Mitgliedern gehalten, die noch nicht lange Teil von Visit USA sind. (red)