Gemeinsam mit der Koreanischen Zentrale für Tourismus bietet Korean Air am 22. und 23. Mai drei einstündige „Korea E-Learnings“ an. Das Angebot richtet sich an Mitarbeitende der Reisebranche, die an nützlichen Insider-Tipps zu Korean Air und der Destination Korea interessiert sind. Im Anschluss an die Online-Veranstaltung findet ein Quiz statt, bei dem es hochwertige Sachpreise zu gewinnen gibt.

E-Learning an 3 Terminen

Interessierte Agents haben die Wahl zwischen drei Terminen: Mittwoch, 22. Mai, 14 bis 15 Uhr, Donnerstag, 23. Mai, 11 bis 12 Uhr oder 14 bis 15 Uhr. Bei den E-Learnings wird es aktuelle Informationen zum Streckennetz von Korean Air, zur Economy, Prestige und First Class sowie zu KALMATE - der Website von Korean Air für Reisebüros - geben. Ferner informiert die Koreanische Zentrale für Tourismus über die Destination.

Während der Korea E-Learnings erhalten die Teilnehmenden Quiz-Fragen und können die Antworten direkt nach den Veranstaltungen zurücksenden. Unter den Einsendungen mit den richtigen Antworten verlost Korean Air eine Reihe hochwertiger Preise, darunter Tablets, Smartwatches und Galaxy Buds von Samsung. Die Verlosungen finden nach jedem der Termine statt; eine Teilnahme ist nur an jeweils einem Termin möglich.

Anmeldung zum Korea E-Learning HIER (red)