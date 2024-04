MSC Cruises: Bereichskonzept der MSC World America

Die MSC World America wird über sieben verschiedene Bereiche - von einem speziellen Areal für Familien über den ruhigen Zen-Bereich bis hin zur lebhaften Promenade mit Unterhaltung - verfügen. Mit einer Kombination aus Bars, Restaurants, Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen biete jeder Bereich einen Rundum-Service. Alle neuen Areale wurden dabei von Experten konzipiert und überzeugen so jeweils mit einer eigenen Atmosphäre, Bord-Einrichtungen und Erlebnissen. Nun veröffentlichte die Reederei Details zu den einzelnen Bereichen und dem jeweiligen Konzept.

Kreuzfahrten ab April 2025

Während ihrer Eröffnungssaison wird die MSC World America von Miami aus auf 7-Nächten-Routen zu einigen der begehrtesten Ziele in der östlichen und westlichen Karibik aufbrechen. Jede Route umfasst einen Stopp auf Ocean Cay MSC Marine Reserve - der privaten Insel von MSC Cruises auf den Bahamas. Die ersten Kreuzfahrten ab April 2025 sind bereits buchbar.

Die sieben Bereiche der MSC World America:

Family Aventura:

Auf den oberen Decks des Schiffes erwartet Familien ihr eigener Bereich. Das Herzstück ist The Harbour, ein neuer Outdoor-Park inkl. Hochseilgarten und einer weiteren neuen Attraktion, die bald enthüllt wird. Außerdem gehören ein Aufenthaltsbereich speziell für Familien sowie ein Spielplatz, der dem berühmten Leuchtturm der Insel Ocean Cay nachempfunden ist, zu dem Bereich. Darüber hinaus beherbergt Family Aventura das Doremiland, den Kinderbereich mit Kids Clubs für alle Altersgruppen - vom Baby bis zum Teenager- Auch Autoscooter, Rollschuhbahn, Wasserrutschen und eine Trockenrutsche sind hier zu finden.

Aqua Deck:

Die Besonderheit des Aqua Decks - wo sich die beiden Hauptpools des Schiffes befinden - es ändert seine Atmosphäre ja nach Tageszeit: Von belebenden Wellness-Angeboten und einer ruhigen Atmosphäre am Morgen über eine lebhafte Unterhaltung am Nachmittag bis hin zu energiegeladenen Partys am Abend.

Zen Area:

Die Zen Area ist eine exklusive Oase für Erwachsene und befindet sich am Heck des Schiffes. Hier finden Gäste den idealen Spot um mit Blick aufs Meer in Ruhe zu entspannen.

Galleria:

Hier befinden sich Restaurants, exklusive Einkaufsmöglichkeiten, Entertainment und vieles mehr. In den Bars, Lounges und Cafés können die Gäste sich zu jeder Zeit stärken: bei Live-Musik in der Dolce Vita Bar einen Drink einnehmen, nachmittags Kaffee und süße Leckereien im Jean Philippe Chocolat & Café versuchen oder mit bekannten Klassikern im Luna Park Pizza & Burger einen Mitternachtssnack genießen. Entertainment wartet in der MSC Luna Park Arena, einer multifunktionalen Hightech-Location wo beispielsweise Themenpartys oder Gameshows stattfinden.

The Terraces

Neun Restaurants und Bars, vier Einzelhandelsgeschäfte und ein Comedy-Club, der auch bei Piano-Duellen und Late-Night-Karaoke eingesetzt wird, sind Teil dieses Bereichs, der sich zwischen Innen- und Außenbereich erstreckt. Hier findet sich eine besondere Mischung aus innovativen gastronomischen Konzepten, anspruchsvoller Unterhaltung und verlockenden Shoppingangeboten.

Promenade:

Obwohl sie sich die halbüberdachte Promenade auf Deck 8 befindet, reicht der spektakuläre Blick der Esplanade hinauf bis zur Spitze des Schiffs - und rahmt auch die designgebende 11-Deck-hohe Trockenrutsche ein. In diesem Bereich ist immer etwas los: vom Morgenkaffee in der Emporium Coffee Bar bis hin zu Abendaktivitäten und Dinneroptionen.

MSC Yacht Club:

Auf den oberen Decks am prestigeträchtigen Bug des Schiffes gelegen, bildet der MSC Yacht Club den siebten Bereich der MSC World America. Der Club bietet Privatsphäre, Exklusivität und Luxus in einer entspannten und eleganten Atmosphäre. Im MSC Yacht Club genießen Reisende besonderen Komfort mit 24/7-Butler-Service, Priority Ein- und Ausschiffung, exklusiven Lounge- und Restaurantbereichen und vielem mehr. (red)