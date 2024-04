Laufevent auf Mauritius: Beachcomber Trail 2024

Trailrunning-Enthusiasten aus aller Welt sind dazu eingeladen, sich am 28. Juli 2024 der sportlichen Herausforderung zu stellen. Auf sie warten drei verschiedene Strecken, welche die Distanzen von 65, 25 und 10 Kilometern umfassen, ein fünf-Sterne-Service sowie Videomitteilungen als Unterstützung der Botschafterin und mauritischen Athletin Marie Perrier. Die Strecken führen durch den wilden Süden von Mauritius über Berge und Wäldern, Klippen und Küsten bis zur Ziellinie am Strand des Shandrani Beachcomber Resort & Spa. Die Anmeldung zum Event ist ab sofort online auf der ROAG-Plattform geöffnet - die Plätze sind begrenzt.

Drei verschiedene Routen

Die längste Strecke des diesjährigen Events beginnt um 4:30 Uhr in Case Noyale mit dem Marquee Trail du Sud Sauvage. Dieser bei der ITRA (International Trail Running Association) registrierte 65-Kilometer-Lauf ist auf 100 TeilnehmerInnen begrenzt. Währenddessen beginnen um 7:30 Uhr die 200 LäuferInnen des Trail du Nautile ihr Rennen. Der 25-Kilometer-Lauf ist ebenfalls ITRA-registriert und bietet TeilnehmerInnen aller Leistungsstufen ein anspruchsvolles Erlebnis. Der dritte Lauf, der 10 Kilometer lange Trail du Souffleur der um 9:30 Uhr startet, erlaubt es TeilnehmerInnen, Mauritius in ihrem eigenen Tempo auf sportliche Weise zu entdecken. Insgesamt können in dieser Gruppe 700 LäuferInnen starten.

Das Ziel der drei Routen ist am Shandrani Beachcomber Golf Resort & Spa, wo alle TeilnehmerInnen den Erfolg dann gebührend feiern können.

8. Laufevent auf Mauritius

Besonders am Beachcomber Trail Event ist die Kombination der Rennen auf hohem Niveau durch die traumhafte mauritische Natur, gepaart mit dem 5-Sterne-Hotel-Service für den Komfort und das Vergnügen der TeilnehmerInnen.

„Der Beachcomber Trail hat sich seit 2014 zu einer wichtigen Veranstaltung auf Mauritius entwickelt. Die Vorfreude auf dieses Event wird sowohl von erfahrenen als auch von Amateursportlern geteilt. Die begrenzte Teilnehmerzahl in diesem Jahr wird es uns ermöglichen, ein noch exklusiveres Erlebnis zu bieten, das den außergewöhnlichen Service unserer Hotels widerspiegelt. Wir hoffen, dass die Teilnehmer von der Schönheit der Off-Road-Landschaft von Mauritius und diesem einzigartigen Trailrunning-Erlebnis begeistert sein werden“, sagt Karine Curé, Chief Brand & Communication Officer von Beachcomber Resort & Hotels.

Weitere Informationen zum Beachcomber Trail 2024 unter: www.beachcomber-events.com/beachcomber-trail (red)