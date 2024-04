San Francisco: Neue Website mit Insider-Tipps

Wo verbringen „Locals“ ihre Freizeit, wohin gehen sie essen, was sollten BesucherInnen bei ihrer nächsten Reise nach San Francisco nicht verpassen? Antworten liefert die neue Rubrik „Wie ich San Francisco sehe“ auf der Website des Tourismus-Büros. Und das Beste: Die San Francisco Travel Association (SFTA), die offizielle Destinationsmarketing-Organisation der Stadt und des Bezirks von San Francisco, hat die Website komplett überarbeitet so dass alle Informationen nun in deutscher Sprache erhältlich sind.

Darüber hinaus ist auf der Website nun auch der neu erschienene, digitale San Francisco Traveler Visitor’s Guide zu finden. Er beschreibt die besten Museen, unverzichtbare kulinarische Erlebnisse und Aktivitäten für Familien. Außerdem stellt der 64-seitige Reiseführer alle Stadtteile im Detail vor und zeigt, wie man die Stadt auch mit kleinem Budget erkunden kann.

Tipps von Locals

Ein Spaziergang auf dem Lands End Trail mit Blick auf die Golden Gate Bridge und anschließend ein Burrito bei Hook Fish Co. am Ocean Beach - zwei Insider-Tipps für San Francisco von jemandem, der sich bestens auskennt: Alyssa Nakken, Baseball Coach der San Francisco Giants. Die 34-jährige - sie ist die erste hauptberufliche Trainerin in der Geschichte der Major League Baseball (MLB) - gehört zu den zahlreichen Einheimischen (darunter KünstlerInnen, SchauspielerInnen und MusikerInnen), die BesucherInnen der kalifornischen Metropole ab sofort mit spannenden Tipps versorgt.

Link zur Website: www.sftravel.com/de (red)