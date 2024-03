Four Seasons Yachts: Erste Routen für 2026 fixiert

Die erste Four Seasons Yacht, die derzeit in Ancona, fertiggestellt wird, die Gäste von Jänner bis März 2026 in den ruhigen türkisfarbenen Gewässern der Karibik willkommen heißen. Die ersten Karibikrouten bieten sieben Nächte zur Erkundung der Segelziele Saint Barthélemy (St. Barths), Nevis, die Grenadinen, St. Lucia, Barbados, Martinique, Guadeloupe, Curaçao und Aruba. Weitere Ziele und Details werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Die ersten großen Mittelmeerreisen beginnen im März 2026 und führen durch Kroatien, Gibraltar, Montenegro, Italien, Portugal, Spanien und die Türkei. Ein weiterer Schwerpunkt der Mittelmeerroute sind die griechischen Inseln mit Aufenthalten in Athen, Ios, Santorin, Milos und anderen Orten.

Kombinierbarer Luxus

Alle Suiten würden 50% mehr Wohnfläche pro Gast als bei jedem anderen Mitbewerber auf See bieten, so Four Seasons in einer Ausendung. Sie verfügen über raumhohe Fenster, die den Blick auf das Meer freigeben, Badezimmer mit Doppelwaschbecken, großzügige Duschen und Schränke sowie weitläufige private Terrassen. Die aneinandergrenzenden Suiten auf der Yacht werden ein innovatives System für die Verbindung von Unterkünften mit modularen Wänden bieten, das zahlreiche Möglichkeiten für vertikale und horizontale Kombinationen innerhalb der Signature-Suiten bietet. Diese Vielseitigkeit eröffnet mehr als 100 verschiedene Verbindungsoptionen und die Möglichkeit, die ganze Seite eines Decks zu reservieren - perfekt für alle, die mit Familie, Freunden oder größeren Gruppen reisen. So bietet dieses Design mehr als 1.200 Quadratmeter Gesamtwohnfläche.

Funnel- und Loft-Suiten

Die geräumigsten Unterkünfte sind sieben Signature-Suiten mit einer Wohnfläche von 277 bis 927 Quadratmetern im Innen- und Außenbereich. Sie bieten zwei bis drei Schlafzimmer, separate Wohnzimmer, Essbereiche im Innen- und Außenbereich, Swimmingpools, Außenduschen und die Möglichkeit, weitere Suiten anzuschließen. Die größte Suite an Bord, die Funnel Suite, ist im gläsernen Schornstein der Yacht untergebracht. Sie ist 927 Quadratmeter groß und erstreckt sich über vier Ebenen. Die vom Boden bis zur Decke reichenden Fenster der Suite einen atemberaubenden 280-Grad-Panoramablick. Die Loft-Suite ist 739 Quadratmeter groß und bietet Platz für große Gruppen von bis zu 20 Personen, da sie mit sieben weiteren Suiten verbunden werden kann.

Elf gastronomische Angebote

Über den Komfort ihrer Suiten hinaus können die Gäste elf gastronomische Einrichtungen, Spa- und Wellness-Angebote, einen modernen, quer verlaufenden Yachthafen und Heckpool genießen, der mit seiner Länge von fast 19 Metern und Breite von 5 Metern einer der größten der Branche sein wird. Dank einer hydraulischen Hebevorrichtung lässt sich das Pooldeck ausfahren, sodass ein weitläufiger Außenbereich für Hochzeiten, Feiern und andere Veranstaltungen entsteht. (red)