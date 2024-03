LTA setzt auf Wachstum

Mit Beginn der Buchungssaison 2023/24 hat LTA Lifecard Travel Assistance die Staffelung bei den Tarifstufen überarbeitet und auf diese Weise Marktanteile gewonnen. In den Märkten Deutschland, Österreich und die Niederlande wurde ein zweistelliges Wachstum erzielt. „Diese Entwicklung wollen wir fortsetzen“, kündigt Geschäftsführer Michael Dorka an.

Seit dem Vorjahr gibt es beim Jahresschutz statt bisher zwei nun bis zu 13 Tarifstufen, die eine fairere und treffsichere Berechnung der Versicherungskosten erlauben. „Mehr als 80% unserer Policen sind Jahresversicherungen. Das war schon immer ein wesentlicher Aspekt. Aber wir bieten mit der Produktlinie ‚Basic‘ auch Reiseversicherungen für Einzelreisen“, erklärt Dorka und unterstreicht damit die Bedeutung des neuen Tarifmodells.

25% ab der ersten Buchung

Die Ausgangsprovision ab der ersten Buchung beträgt in Österreich 25% auf den Brutto -Verkaufspreis aller Tarife, vom Reiseschutz Basic über das „All in One“-Produkt bis hin zu Reiseschutz Flexible und Gruppen-Reiseschutz. Ab einem Brutto-Jahresumsatz von mehr als 6.000 EUR erhalten Reisebüros zusätzlich 2%. Die Zusatzvergütung kann bis zu 15% erreichen, was eine Gesamtprovision von 40% bedeutet. Für die Tarifgruppe der Alleinreisenden und Alleinerziehenden gibt es elf Stufen, die von 1.500 EUR bis 20.000 EUR versichertem Reisepreis reichen. Die Tarifgruppe Paare und Familien ist in 13 Stufen, von 1.500 EUR bis 25.000 EUR unterteilt.

Für Hund und Katz‘

„Gerne erstellen wir auch individuelle Lösungen für Kunden und Kooperationspartner“, fügt Dorka hinzu. Durch die angehobenen versicherbaren Reisekosten sind so gut wie alle Fälle abgedeckt. Von Storno, Umbuchung und Reiseabbruch, über Auslandskrankenversicherung und Gepäck, bis hin zu Hund und Katze. Wenn ein Tier krank ist, gilt das als Storno-Grund. Darüber hinaus steht eine Golfversicherung zur Auswahl. Diese wird mit einem Fixbetrag verprovisioniert.

Mehr Informationen über LTA und die aktuellen Produkte finden Sie in der aktuellen tip-Ausgabe.