Allianz Partners: Reiselust bleibt 2025 hoch

74% Prozent der ÖsterreicherInnen planen trotz Unsicherheiten laut dem aktuellen „2025 European Summer Vacation Confidence Index“ zwischen Juni und September einen Sommerurlaub. Das Sicherheitsbedürfnis wachse, so teilt Allianz Partners mit.

Trotz Inflation, wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Spannungen scheint das Fernweh der ÖsterreicherInnen ungebrochen zu sein. Laut Studie „2025 European Summer Vacation Confidence Index“ im Auftrag von Allianz Partners sorgen sich 61% der Menschen hierzulande wegen steigender Kosten und 51% wegen ihrer finanziellen Lage. Fast drei Viertel wollen dennoch verreisen. „Und wer nicht fährt, trifft eine bewusste Entscheidung“, so Silke Zettl, Geschäftsführerin von Allianz Partners Österreich. „Denn die Studie zeigt: 27% der Befragten meiden gezielt den Massentourismus im Sommer, 23% wollen auf andere Reisezeiten ausweichen.“

Urlaub trotz Sparkurs

Für viele ÖsterreicherInnen sei der Sommerurlaub ein Fixpunkt im Jahr – selbst wenn dafür andere Ausgaben zurückgestellt werden: 53% reduzieren laut Studie Freizeitbudgets, etwa für Restaurantbesuche oder Kultur, die Hälfte verschiebt größere Anschaffungen wie ein neues Auto oder Renovierungen. Diese Priorisierung zeige sich auch im Urlaubsbudget: Mit durchschnittlich 2.622 EUR pro Haushalt geben ÖsterreicherInnen mehr aus als 2024 (2.421 EUR) – und liegen unter den befragten Euroländern an erster Stelle, vor den Niederlanden (2.364 EUR) und Deutschland (2.177 EUR). Mehr investieren nur das Vereinigte Königreich (2.747 EUR) und die Schweiz (3.722 EUR).

Klima- und geopolitische Bedenken

Auch Umwelt- und geopolitische Risiken gewinnen an Bedeutung: Besonders Extremwetter bereitet Sorge – 50% der ÖsterreicherInnen befürchten Hitzewellen, Überschwemmungen oder Waldbrände, Tendenz steigend. 58% beziehen Umweltrisiken mittlerweile in die Wahl ihres Reiseziels ein. Auch geopolitische Entwicklungen wirken sich aus: 4% fühlen sich in ihrer Reiselust eingeschränkt, 39% würden bei strengeren Grenzkontrollen umplanen. 42% machen sich Sorgen um ihre persönliche Sicherheit – etwa wegen Kriminalität, Terrorgefahr oder lokaler Unruhen.

Europa im Fokus

Bei der Wahl ihres Sommerreiseziels setzen viele auf Nähe und Verlässlichkeit: Zwar verbringen 51% einen Urlaub im Ausland, allerdings verreisen 43% davon innerhalb Europas. Ein gutes Drittel (35%) verbringt den Sommerurlaub im eigenen Land - besonders beliebt sind hier Badeurlaube (17%), gefolgt von Aufenthalten in den Bergen (12%) und am Land (11%). Einen kleinen Teil zieht es nach Asien (5%), Afrika (4%), Nordamerika (3%) oder Südamerika (2%). Neben dem Wunsch nach Erholung und neuen Eindrücken – für 75% die Hauptmotivation – ist es 73% der Befragten wichtig, mit ihren Ausgaben die lokale Gemeinschaft am Urlaubsort zu unterstützen.

Digitale Reiseplanung mit allyz

Bei der Urlaubsplanung nutzen immer mehr EuropäerInnen smarte Tools – auch in Österreich: 27% setzen bereits auf KI-gestützte Anwendungen zur Inspiration oder Planung. EU-weit liegt der Anteil bei 32% – mit steigender Tendenz. Allianz Partners trägt dieser Entwicklung mit der digitalen Plattform allyz Rechnung. Diese unterstütze als digitale Reisebegleitung Reisende rund um die Uhr und biete Sicherheit, wie das Reiseversicherungsunternehmen mitteilt. Via App erhalten Allianz Versicherte einfach Zugriff auf Versicherungsleistungen, ein KI-gestütztes digitale Schadenportal und medizinische Unterstützung im Ausland in Echtzeit. Zusätzliche Convenience Services wie z. B. Airport Lounge Zugang bei Flugverspätung sollenden Urlaub zu einem rundum angenehmen Erlebnis machen.

Einstellung zu Reiseversicherungen

Das Thema Sicherheit als zentrales Anliegen für Reisende zeigte sich auch beim Thema Reiseversicherung, wie es heißt. 58% der ÖsterreicherInnen haben dem Unternehmen zufolge bereits eine Versicherung für den Sommerurlaub abgeschlossen oder planen dies, 28% sind über Bank- oder Kreditkarte abgesichert. Der Versicherungsschutz gebe Sicherheit und schaffe Vertrauen – vor allem bei medizinischen Notfällen (58%), Stornierungen (55%) oder unerwarteten Unterbrechungen (4 %).

Risiken wie Klimaveränderungen, geopolitische Spannungen oder unerwartete Ereignisse machen die Reiseplanung zunehmend komplexer. „Umso wichtiger ist es, vorausschauend zu planen und sich umfassend abzusichern – das schafft Vertrauen und gibt Reisenden ein Stück Kontrolle zurück. Um hier maximal zu unterstützen, haben wir die mobile Reisebegleitung allyz gelauncht“, so Silke Zettl. (red)