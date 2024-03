FTI Österreich zeigt Präsenz auf Reisemessen

Zahlreiche Reisemessen in den Bundesländern boten während der vergangenen Wochen reiselustigen Urlaubsuchenden die Gelegenheit sich über Trends und Destinationen zu informieren und dabei attraktive Angebote zu entdecken.

So konnten sich Interessierte im Jänner bei den SN Reisetagen in Salzburg das ein oder andere FTI Schnäppchen für die Sommerferien in der Türkei sichern oder bei der Reisewelt-Messe in Steyr Angebote für den nächsten Urlaub in Ägypten entdecken. Im Rahmen der Gruber Reisezeit in Graz war das Interesse an den klassischen Ferienzielen in Griechenland, Spanien und Zypern groß und in Wien bot der Veranstalter bei der Raiffeisen-Reisemesse sowie der Ruefa-Messe in Wiener Neustadt den BesucherInnen die gesamte Palette an weltweiten Zielen von Sri Lanka, über Thailand und den Malediven bis Nordamerika. Positive Neuentdeckung am FTI Stand war für viele Reiseinteressierte die Trend-Destination Albanien.

Zusatzprovision für Agents

Noch bis Ende März haben Reisebüros die Gelegenheit bei Buchung von FTI Rundreisen in Zielgebiete wie Australien, Neuseeland, Ozeanien, Nord- & Südamerika, Afrika, Indien, Vietnam, Oman, den V.A.E. und vielen mehr satte 2% Zusatzprovision zu verdienen. Weitere Informationen dazu sowie alle News zu kommenden Veranstaltungen und den aktuellen Angeboten unter: www.ftigroup-service.at (red)