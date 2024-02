Im "Presidio", dem einzigen Park der USA, der mit einer „Green Flag“ ausgezeichnet ist, stehen BesucherInnen vielfältige Erlebnisse zur Verfügung. So können sich Einheimische und TouristInnen beispielsweise mit Blick auf die Metropole aktiv für den Umweltschutz engagieren - neue Volunteer-Programme machen es möglich. Zu den weitere neuen kostenfreien Angeboten zählen außerdem spannende Ranger Talks und Stargazing-Abende, die ab sofort angeboten werden.

Umweltprojekte unterstützen

Als Volunteer die Natur in Stand halten und sich aktiv für den Umweltschutz engagieren – „The Presidio of San Francisco“ bietet zwei neue Freiwilligenprogramme.

„Presidio Forest Stewards“ helfen mit bei der Aufforstung der Wälder und Waldpflege. Setzlinge pflanzen, jäten, den Boden mit Mulch bedecken und Baume schneiden - alle Freiwilligen lernen so ganz nebenbei auch etwas über städtische Forstwirtschaft und Baumzucht. Die Forest Stewards kommen jeden Freitag um 9 Uhr zusammen.

Die „San Francisco Habitat Stewards“ kümmern sich um die Wiederherstellung und Erhaltung der natürlichen Lebensräume von Fort Funston, Lands End und dem Presidio. Dabei erfahren sie mehr über die Pflanzen und Tiere, die in den Bächen, Graslandschaften und Wäldern vorkommen. Die Habitat Stewards treffen sich mittwochs, donnerstags und samstags um 9 Uhr. Die Arbeiten dauern etwa drei Stunden. Weitere Einzelheiten zu den Freiwilligenprogrammen unter www.presidio.gov.

Star Partys für Astro-Fans

Tausende von Sternen, Planeten, mit etwas Glück auch Sternschnuppen und Kometen beobachten – das ist jetzt in Presidio Tunnel Tops, San Francisco neuestem Park, möglich. Die San Francisco Amateur Astronomers Association veranstaltet öffentliche „Star Parties“, die einen Einblick in die Geheimnisse des Universums gewähren. Vor Ort stehen riesige Teleskope zur Verfügung, und Astro-Kenner geben dazu spannende Erklärungen. Die dreistündigen, kostenlosen Events finden einmal im Monat am Samstag statt und beginnen gegen 19:00 Uhr.

Talks & Touren mit Park Rangern

Bei den täglich stattfindenden „Park Ranger Campfire Talks“ steht die Geschichte des Parks im Mittelpunkt. Welche Personen haben das Presidio durchquert und geprägt? Welche Rolle spielte das Presidio bei der japanisch-amerikanischen Internierung während des Zweiten Weltkriegs? Gibt es eine indigene Vergangenheit? Antworten auf diese Fragen geben erfahrene Park Ranger der Golden Gate National Parks Conservancy. Die kostenfreien Veranstaltungen nahe des Presidio Visitor Center mit Blick auf die Golden Gate Bridge finden täglich um 16:00 Uhr statt.

Beim „Fort Point History Talk“, der donnerstags bis montags jeweils dreimal täglich angeboten wird, gehen Ranger auf die Geschichte der Befestigungsanlage ein. Die Tour ist kostenfrei.

Food Trucks & Gastro-News

Zuletzt sind im Presidio weitere gastronomische Angebote hinzugekommen. Il Parco, ein italienisch inspiriertes Café und eine Pizzeria, hat jetzt im Presidio Transit Center eröffnet. Zudem bieten mehrere neue Food Trucks täglich internationale Gerichte auf dem Main Parade Lawn und rund um Presidio Tunnel Tops an.

Weitere Freizeittipps & Events im Presidio unter: www.presidio.gov (red)