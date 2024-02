G Adventures startet Change Makers Challenge 2024

G Adventures hat angekündigt, dass sein Incentive-Programm für ReisebüropartnerInnen, Change Makers, in diesem Jahr zurückkehrt. Die Change Makers Challenge hat dabei bereits am 1. Februar 2024 begonnen und läuft bis zum 31. Mai 2024.

Mit dem Incentive-Programm will G Adventures ReiseberaterInnen dazu ermutigen, G Adventures-Reisen zu empfehlen und so das Leben von Menschen 'zu verändern'. Neben 15 Agents aus Europa haben insgesamt 75 Agents aus der ganzen Welt, die Chance auf eine Teilnahme am Change Makers GX Gipfel, um gemeinsam die positiven Auswirkungen von Gemeindetourismus zu feiern. Der Zielort für den Tourismusgipfel wird noch benannt.

Teilnahme an der Challenge



Agents erhalten jeweils einen Punkt für jeden gebuchten G Adventure-Reisenden und können sich so ihren Platz am Change Makers GX Gipfel verdienen. Die zehn erfolgreichsten Agents aus jeder Region qualifizieren sich schlussendlich für die Teilnahme am Gipfel.

Zusätzlich stehen in jeder Region fünf „Wildcard“-Plätze zur Verfügung. Diese werden an ReiseberaterInnen vergeben, die sich besonders engagieren - Voraussetzung ist dabei mindestens eine G Adventures-Buchung sowie weitere bestimmte „Wildcard“-Challenges die es zu erfüllen gilt. In diesem Jahr unter anderem: das Absolvieren von G-Learning-Trainingsmodulen oder einer Spendenaktion für Planeterra, den gemeinnützigen Partner von G Adventures.

ReiseberaterInnen, die zum ersten Mal eine G Adventures-Reise buchen, haben ebenfalls die Möglichkeit, einen Platz auf dem begehrten GX Gipfel zu gewinnen. Wer zwischen dem 1. Juni 2023 und dem 31. Mai 2024 die meisten Reisen des Veranstalters bucht, erhält eine weitere Belohnung.

Highlights des Gipfels

Während des Change Makers GX Gipfels erwarten die Teilnehmenden viele Überraschungen, bei denen sie die Auswirkungen ihrer Arbeit hautnah erleben können. Zu den Höhepunkten gehören Besuche von „G for Good“-Tourismusprojekten, die gemeinsam mit Planeterra aufgebaut wurden, sowie Highlights des Reiseziels, um die ReiserberaterInnen dabei zu unterstützen, ihr Produktwissen auszubauen.

Jeanette Buller, Verkaufsdirektorin für Europa bei G Adventures, freut sich, Change Makers auch dieses Jahr zu veranstalten und noch mehr ReiseberaterInnen auf dem dritten Gipfel willkommen zu heißen. „Der Change Makers Gipfel im letzten Jahr war das phänomenalste Event, das G Adventures je veranstaltet hat, insbesondere weil es Teil des ersten “GX Summit” war. Dieses Jahr verspricht noch epischer zu werden, und ich kann es kaum erwarten, die ReiseberaterInnen zu empfangen – und weitere Details im Laufe des Jahres zu enthüllen."

Die Change Makers Challenge 2024 läuft ab jetzt und dauert bis zum 31. Mai 2024. Agents, die teilnehmen wollen, können sich HIER bei Sherpa einloggen (red)