Korean Air gewinnt Global Traveler-Auszeichnungen

Global Traveler ist ein monatlich erscheinendes Luxusreisemagazin mit Sitz in den USA. Jedes Jahr führt das Magazin eine Umfrage durch, bei der Online- und Offline-AbonnentInnen für die besten Unternehmen in verschiedenen reisebezogenen Kategorien abstimmen können.

Mehrfache Auszeichnungen für Korean Air

Neben den Auszeichnungen für die "beste Airline-Küche", das Business-Class-Sitzdesign und Treueprogramm belegte die Fluggesellschaft außerdem den zweiten Platz in den Kategorien „Beste Fluggesellschaft für internationale First Class“ und „Bestes First-Class-Sitzdesign“. Den dritten Platz erreichte die Airline in der Kategorie „Beste Fluggesellschaft für Flugbegleiter“ und „Bestes Flughafenpersonal/Gate-Agenten“; den fünften Platz für den Airline-Bordservice und die Uniformen der Flugbegleiter. Darüber hinaus gab es Top-Platzierungen in den Kategorien "Beste Kabinensauberkeit einer Fluggesellschaft", "Bestes Vielflieger-Elite-Level-Programm", "Bestes Unternehmensprogramm für Geschäftsreisende", "Beste Fluggesellschaft in Nordasien" und "Beste Transpazifik-Fluggesellschaft".

Besondere Küche an Bord

Die zahlreichen Anerkennungen sind auf die kontinuierlichen Investitionen der Fluggesellschaft und ihren Fokus auf Serviceverbesserungen zurückzuführen. So bietet die Airline beispielsweise seit Anfang dieses Jahres vegane Menüoptionen im koreanischen Stil, die auf der traditionellen Tempelküche basieren, an. Darüber hinaus steht für Reisende eine vielfältige Auswahl an vorbestellbaren Mahlzeiten, darunter vegetarische, glukosefreie und Kindergerichte, zur Verfügung.

Unter der Leitung des renommierten internationalen Sommeliers Marc Almert hat die Fluggesellschaft außerdem ihr Weinprogramm überarbeitet und mehr als 50 neue Weine in ihre umfangreiche Kollektion aufgenommen.

Darüber hinaus hat die Fluggesellschaft ihr Bordunterhaltungssystem mit einer umfangreichen Bibliothek an Video- und Audiooptionen aufgerüstet.

Weitere Auszeichnungen 2023

Die Fluggesellschaft ist in diesem Jahr auch zum zweiten Mal in Folge mit einem Skytrax-5-Sterne-Airline-Rating, zum siebten Mal in Folge mit einem APEX-5-Sterne-Global-Airline-Rating und von den Lesern der USA Today als beste Business- und First-Class-Airline ausgezeichnet worden. (red)