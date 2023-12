Israel: Neue Direktorin für DACH-Region

Kobiakov startete ihre Karriere beim Israelischen Tourismusministerium 2010 mit ihrer Teilnahme am Kadettenlehrgang. Im Folgenden arbeitete sie als Desk Manager bis 2013 beim Ministerium in Jerusalem. Es folgte eine Position als Vize Botschafterin des Staates Israels in Lettland und Litauen, die sie bis 2014 innehatte. Erfahrung als Direktorin eines Staatlichen Israelischen Verkehrsbüros sammelte Kobiakov von 2014 bis 2019 im Moskauer Büro. Danach kehrte sie nach Jerusalem zurück und war bis 2022 als Direktorin verantwortlich für die neue Marktentwicklung des Tourismusministeriums. Bevor sie ihre neue Stelle in Berlin annahm, arbeitete Kobiakov zwischenzeitlich als Marketing-Direktorin für die israelische Kosmetikmarke AHAVA.

Kobiakov als neue Direktorin

Die neue Direktorin für die DACH-Region freut sich sehr auf ihre neue Stelle: „Seit Beginn meiner Karriere ist es mir ein Anliegen die Tourismusdestination Israel in der Welt bekannter zu machen und immer mehr Personen für eine Reise in dieses wunderschöne Land zu begeistern. Dass ich nun die Möglichkeit habe, meine bisherigen Erfahrungen in Berlin einzubringen und neue zu machen, freut mich sehr!“.

Kobiakov studierte an der Hebräischen Universität in Jerusalem im Bachelor Germanistik und Spanisch und im Master Business Administration an der Open University of Israel. Neben Lettisch und Russisch spricht sie fließend Hebräisch und Englisch und ist dabei ihre Deutschkenntnisse auszubauen. (red)