Neuer Eurobike-Katalog

Wie immer bietet Eurobike zu den Touren auch erstklassige Leihräder an. Besonders die Elektroräder erfreuen sich großer Beliebtheit. Und das nicht nur bei den Reisen, die der Veranstalter als besonders E-Bike-geeignet markiert hat. Selbstverständlich hat Eurobike für 2024 auch viele neue Reise-Ideen ausgearbeitet.

Friaul Rundfahrt – Durch Weinreben und zum Meer

Die Reise beginnt in Udine, wo sich die Radler auf einem der vielen schönen Stadtplätze schon auf die Genuss-Reise durch die ursprüngliche Region Italiens einstimmen können. Was sie erwartet, sind landschaftliche und kulturelle Leckerbissen: sanfte RebenLandschaften und sehenswerte Städtchen, wie die auf einem Hügel thronende „Schinkenstadt“ San Daniele und die Mosaik-Stadt Spilimbergo. Traumhaft schön dann die Etappe auf dem Alpe-Adria-Radweg zur Lagunen-Stadt Grado. Anschließend geht’s über die historische Perle Gradisca nahe der slowenischen Grenze durch Weinreben zurück nach Udine.

Porto – Lissabon. Atlantik, Tradition und Romantik

Diese Tour führt fast immer an der Atlantikküste entlang. Von der wunderschönen Weltkulturerbe-Stadt Porto radeln die Teilnehmer zur Lagune von Aveiro, wo sie mit einer Fähre ins Städtchen Aveiro übersetzen, das wegen seiner vielen Kanäle und Brücken als Venedig Portugals bekannt ist. Weitere Highlights sind die lebendige Küstenstadt Figueira da Foz, die oft haushohen Wellen von Nazaré und das königliche Sintra mit Palästen und Herrenhäusern. Über Cascais geht’s dann nach Lissabon, Portugals Hauptstadt, eine der schönsten Metropolen der Welt.

Lechradweg – Von der Quelle in die Fuggerstadt

Von der Lechquelle in den Vorarlberger Bergen zieht sich der Radweg vor beeindruckender Bergkulisse durch traumhafte Natur. In Forach kann man gern mal das Rad stehenlassen und auf einer Fußgänger-Hängebrücke über den Lech spazieren. Lohnt sich! In Füssen sind die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau zu besichtigen, in Schongau die entzückende historische Altstadt und in Landsberg am Lech der mittelalterliche Stadtkern. Nach Königsbrunn und der altbayerischen Herzogstadt Friedberg endet die Reise in Augsburg, wo sich noch ein Besuch der Fuggerei lohnt.

Radtour Südtirol – Auf den Radwegen an Eisack und Etsch

Herrlich angelegte Radwege durch duftende Obstgärten und saftige Weinreben, atemberaubende Ausblicke auf hohe Berge, der bildschöne Kalterer See und zauberhafte Städte wie Brixen, Bozen und Meran sorgen bei den Radurlaubern für sieben Tage Glücksgefühle. Zu den Highlights der Radreise, die in Brixen startet, gehören die Fahrt durchs malerische Eisacktal, wo Burgen und Schlösser die Route säumen, und die Schlussetappe durch den Vinschgau mit Blick auf König Ortler, den höchsten Berg Südtirols. Radtour Südtirol 7 Tage,

Beliebte Klassiker neu aufgelegt

Auf dem Alpe-Adria-Radweg von Salzburg nach Triest konnte man bisher den gepflegten Radweg von Salzburg bis nach Grado, von den Alpen bis ans Meer, komplett oder jeweils zur Hälfte fahren. Neu im Programm ist die 12-Tage-Reise von Salzburg bis Triest mit viel Zeit zum Entdecken aller Attraktionen am Wegesrand. Im bekanntesten Weinanbaugebiet Deutschlands entdecken RadlerInnen den Mosel-Radweg. Hier reihen sich berühmte Winzer-Orte wie Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach und Cochem. Weitere Variationen auf dem Mosel-Radweg führen von Trier nach Koblenz (Tour mit Charme), von Trier nach Cochem (für Familien) oder von Luxemburg nach Koblenz, als Winzertour. Wild romantisch wird es auf dem Loire-Radweg. Gut 400 Schlösser liegen auf der Strecke zwischen Orléans und Saint Nazaire, ein Traum für kulturliebende Radler. Auf dem Donau-Radweg entdecken Eurobike-Gäste den Klassiker unter den Klassikern, eine der meistbefahrenen Radstrecken Europas, die der Veranstalter in unterschiedlichen Variationen geführt wird. Die Strecke von Passau nach Wien kann für sechs, sieben oder acht Tage gebucht werden, als Radreise mit Charme, als 12-Tage-BummelTour und, für die ganz sportlichen Radler, als fünf-Tage-Trip.

Sportliche Radreise-Klassiker

Sportliche Radurlauber finden die passenden Touren im neuen Katalog unter der Rubrik „Herausforderung angenommen – unsere sportlichen Radtouren“ auf einen Blick. Der Unterschied zu den „normalen“ Radreisen liegt meist in der Zahl der Tageskilometer. Die liegen im Durchschnitt bei 85, können aber auch 100 Kilometer überschreiten. Auch längere Anstiege gehören dazu. Neu im sportlichen Eurobike-Programm sind mit dem Alpe-Adria-Radweg die Strecke von Salzburg nach Grado, hier warten insgesamt knapp 400 Kilometer auf die sportlichen Radler. Auf der Route von Meran nach Venedig findet sich eine Radreise mit sportlicher Routenführung und grandiosen Schauplätzen. Zwischen 70 und 95 km müssen täglich zurückgelegt werden. Die Radreise von München zum Gardasee über den Reschenpass zu Italiens schönstem See wird von Bilderbuch-Kulissen begleitet. Auch für die Alpenüberquerung ist Kondition gefragt. An sechs Radtagen müssen rund 500 Kilometer gefahren werden. Auf dem Tauern-Radweg warten 315 km in vier Tagen auf die SportlerInnen. Die Route führt von den Krimmler Wasserfällen über Saalfelden, Salzburg, Braunau und Simbach am Inn bis Passau. (red)