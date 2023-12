Neue Webinare der Arbeitsgemeinschaft Karibik

Während im Webinar am 7. Dezember 2023 Yachtcharter als Alternative zum Hotelurlaub und Grundkenntnisse des Segelurlaubs vermittelt werden, schult der Karibik-Talk am 8. Dezember 2023 die ReisebüromitarbeiterInnen gleich zu mehreren Themen wie Aruba, Cayman Islands, Bahamas oder der Weltreise von nicko cruises.

Webinar: Yachtcharter als Alternative zum Hotelurlaub

In dieser Online-Schulung lernen die TeilnehmerInnen die Grundlagen des Segelns und Yachtings mit den Spezialisten von KH+P Yachtcharter in der Karibik in Kooperation mit der Antigua & Barbuda Tourism Authority kennen. Darüber hinaus erhalten sie Tipps zum Verkauf von Segeltörns oder Yachtcharter und warum diese Alternativen zum klassischen Hotelaufenthalt sein können.

Datum: 7. Dezember 2023

Uhrzeit: ab 08:30 Uhr

Kostenfreie Anmeldung: AGK Webinar - Segeln & Yachting

AGK Webinar: Karibik – Talk 4

In diesem Webinar werden den Agents die Highlights der Karibik, sowie Insidertipps und Erfahrungen direkt von den Partner vorgestellt.

Datum: 8. Dezember 2023

Uhrzeit: ab 09:00 Uhr

Kostenfreie Anmeldung: Webinar AGK Talk 4 - 2023

