Fort Myers - Islands, Beaches and Neighborhoods veranstaltet am Freitag, den 1. Dezember 2023, um 16 Uhr MEZ eine „Live Watch Party“ zur Vorstellung der neuen Hymne des Countys. Der Song „Feels Like Home To Me“ wird in den iHeart Media Studios in Fort Myers den Medien vorgestellt. Veranstalter sind das Lee County Visitor & Convention Bureau (VCB), iHeart Media sowie BMI. Interessierte können das Event hier live verfolgen.

Einladung zur "Live Watch Party“

Stars der 30-minütigen Veranstaltung, bei der die neue Hymne des Reiseziels vorgestellt wird, sind Brian Sutherland und Clint Daniels. Beide sind langjährige Performer auf dem jährlichen Island Hopper Songwriter Fest in Fort Myers – Islands, Beaches and Neighborhoods.

Das Musikstück trägt den Titel „Feels Like Home To Me” und ist das jüngste Projekt des Tourist Boards zur Unterstützung des Wiederaufbaus nach dem Hurrikan. Die Watch Party wird live über die sozialen Medien übertragen, sodass die Gemeinschaft von Fort Myers, die internationalen Vertragspartner des Tourist Boards, Mediengäste und Zuschauende aus aller Welt daran teilhaben können.

Weitere Informationen unter: visitfortmyers.com/open (red)