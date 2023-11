ÖBB schicken neuen Nightjet auf Reisen

Schrittweise kommt der neue ÖBB-Nachtzug dann auf weiteren bereits bestehenden Strecken zum Einsatz - also fährt etwa von Wien nach Genua oder nach Brüssel. In die EU-Metropole soll ab kommenden Herbst dann jede Nacht anstatt nur drei Mal in der Woche gefahren werden, kündigte ÖBB-Chef Andreas Matthä an. „Mit dem neuen Nightjet setzen wir den Ausbau unseres Nachtzuggeschäfts konsequent fort und bieten mit den hochmodernen Zügen deutlich mehr Komfort und Privatsphäre", so Matthä. „Wir investieren, weil große Nachfrage besteht und Nachtzüge wie die ganze Bahn gelebten Klimaschutz darstellen. Unser Ziel ist es, die Nachtzug-Passagierzahl von 1,5 auf 3 Millionen zu steigern."

Marktführer in Europa

Die Deutsche Bahn hatte ihr Nachtzuggeschäft vor Jahren an die Österreichischen Bundesbahnen verkauft. Die ÖBB sind nunmehr Nachtzug-Marktführer in Europa. „Jemand muss vorangehen", freute sich Patrick Neumann von back-on-track.eu im APA-Gespräch. „Schön, dass es die ÖBB sind. Die machen, was sie können - Respekt", sagte der Deutsche, dessen Verein sich für mehr grenzüberschreitende Nachtzugverbindungen in Europa einsetzt. Im Vergleich zum Flugverkehr erinnerte der Eisenbahn- und Klimalobbyist Neumann aber an "weiterhin existente unfaire Wettbewerbsvorteile für den Flugverkehr". Würden in Europa alleine Flugverbindungen durch Zugverbindungen ersetzt, wo dies „sinnvoll also ohne Fliegen zu verbieten möglich ist, könnten 3% des gesamten Treibhausgasausstoßes der Union eingespart werden", so Neumann mit Verweis auf eine Studie, die sein Verein erstellen ließ.

Komfortabel ans Ziel

„Bahn fahren heißt Klima schützen. Das gilt ganz besonders für den Nachtzug. Am Abend in den Zug einsteigen und am nächsten Morgen erholt in einer anderen europäischen Hauptstadt aufwachen. Mit dem neuen Nightjet wird Reisen nun noch bequemer. Ich freue mich schon sehr auf die erste Fahrt“, sagt sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Matthä bewarb den „Komfortsprung" den der neue Nachtzug bringe. Jedes Schlafabteil hat eine Dusche, Liegewagen haben maximal eine Viererbelegung und Minikabinen für mehr Privatsphäre. Die neuen Nightjets bestehen aus sieben Waggons. Es gibt je zwei Sitz-, drei Liege- und zwei Schlafwagen. Platz finden höchstens 254 Menschen. Auch bis zu sechs Fahrräder können nun mehr an Bord.

Die Kategorien im Detail

Schlafwagen comfort plus

Großzügiges Abteil mit eigenem privaten Sanitärbereich (WC & abgetrennte Dusche)

2 fix montierte Betten übereinander (als Abteil für 1 oder 2 Personen buchbar)

Gemütliche Sitzgelegenheit bietet Platz für z.B. entspanntes Arbeiten, Lesen oder Essen während der Reise

Schlafwagen comfort

Alle Abteile mit eigenem privaten Sanitärbereich (WC & Duschmöglichkeit)

2 fix montierte Betten übereinander (als Abteil für 1 oder 2 Personen buchbar)

Gemütliche Sitzgelegenheit bietet Platz für z.B. entspanntes Arbeiten, Lesen oder Essen während der Reise

Mini Cabin

Neue innovative Schlafkapseln im Liegewagen für Alleinreisende

Angrenzende Schließfächer für Schuhe & Handgepäck

Verschiebbarer Klapptisch fürs Frühstück mit integriertem Spiegel Leselampe, Ablagemöglichkeiten, Magazinfach & Kleiderhaken

Liegewagen comfort

Moderne optimierte 4er-Abteile für Familien & Gruppenreisende

Fix montierte Betten ohne Klappmechanismus erhöhen den Schlafkomfort Mehr Platz & Privatsphäre

Abteil barrierefrei comfort

Modernes barrierefreies Abteil (PRM-Abteil) für bis zu 2 RollstuhlfahrerInnen & 2 Begleitpersonen

Modernes barrierefreies WC nebenan Wagen mit Niederflureinstieg

Sitzwagen comfort