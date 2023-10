Einladung zur Olimar Roadshow in Wien

Olimar freut sich interessierten Agents gemeinsam mit Turismo de Portugal die Regionen Nordportugal, Mittelportugal (Centro), Alentjo und das Hinterland an der Algarve, sowie den neuen Katalog Portugal Countryside 2024 am 2. November in Wien präsentieren zu können.

"Lernen Sie die außergewöhnlichen und unentdeckten Regionen Portugals abseits vom Mainstream kennen. Es erwarten Sie traumhafte Landschaften, unberührte Natur, vielfältige Kultur, sowie ein tolles kulinarisches Angebot. Dazu stellen wir wie immer einzigartige Erlebnisreisen und besondere Hotels vor", so Olimar in der Einladung.

"Portugal Countryside 2024" i n Wien

Datum: 2. November 2023

2. November 2023 Uhrzeit: Einlass: 18:30 Uhr, Beginn: 19:00 Uhr

Location: Restaurant Senhor Vinho, Schwarzhorngasse 8, 1050 Wien

Anmeldung: bis 26. Oktober HIER (red)