DER Touristik übernimmt Aldiana Club FUE

Die Hotelsparte wächst zügig: Nachdem DER Touristik bereits im Juli den Aldiana Club Ampflwang erworben hat, folgt nun der Aldiana Club Fuerteventura, der vorbehaltlich der Erfüllung der vertraglichen Abschlussbedingungen gekauft wurde. Käufer ist die zur DER Touristik Group gehörende DTH Real Estate Fuerteventura S.L (Morro Jable, Spanien).

Eigentum als langfristiges Ziel

Mit der neuesten Akquisition setzt die DER Touristik Hotel Division ihre Strategie konsequent um: „Die Investition in ausgewählte Eigentumsobjekte gehört zu unseren langfristigen Zielen. Wir freuen uns, mit diesem Schritt unser viertes Hotel insgesamt – und bereits das zweite Aldiana Club-Hotel – in Eigentum zu betreiben“, so Georg Schmickler, CEO DER Touristik Group Hotel Division. Der beliebte Aldiana Club auf der Kanareninsel mit direktem Strandzugang verfügt über insgesamt 361 Zimmer und liegt in einer malerischen Bucht in Morro Jable. Hoch über dem Meer, bieten die kleinen Bungalows der weitläufigen Clubanlage einen Ausblick auf lange Sandstrände, natürliche Felsformationen und den Atlantik.

Die DER Touristik Group hat Aldiana 2022 komplett übernommen und seither die Grundsteine für die weitere Expansion der Premiummarke gelegt: So eröffnete in diesem Sommer der neue Aldiana Club Side Beach in der Türkei, 2024 wird ein weiterer Neubau in Ägypten folgen. (red.)