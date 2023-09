Royal Caribbean mit deutschsprachigem Katalog 2024/25

Seit mehr als einem Jahr ist Executive Cruises in den DACH-Märkten und in Italien präferierter Vertriebspartner von Royal Caribbean International für den Reisebüro- und Veranstaltermarkt. Jetzt ist eine deutschsprachige Broschüre für die Abfahrten 2024/25 erschienen. Dabei handelt es sich um den zweiten Katalog, der aus der Kooperation heraus entstanden ist.

„Wir sind stolz und sehr dankbar, dass wir durch die Unterstützung der VertriebspartnerInnen die Produkte der innovativsten Reederei der Welt wieder erfolgreich an den Counter zurückgebracht haben”, sagt Arik Vollmer Country Manager DACH, Executive Cruises.

Icon und Utopia

Inhaltlich werden unter anderem zwei Neubauten thematisiert, die ab 2024 die Kreuzfahrtvielfalt auf den Weltmeeren bereichern und schwerpunktmäßig in der Karibik stationiert werden: Die Icon of the Seas® und die Utopia of the Seas®. In Europa kann sich der Vertrieb auf die Oasis of the Seas®, die ab/bis Barcelona oder Rom Routen im westlichen Mittelmeer fährt, freuen. Die beliebten Strecken mit der Explorer of the Seas® bietet Royal Caribbean auch im Jahr 2024 wieder an. Ebenso ist die komfortable An- und Abreise mit dem Bus von Süddeutschland nach Ravenna wieder möglich. Der Katalog bietet eine spannende Auswahl an weltweiten Routen und zahlreiche Inklusivleistungen.

Kostenloses Webinar

Der Katalog bietet außerdem hilfreiche Informationen zu den USPs der Marke und einen FAQ-Teil mit den meistgestellten Fragen und dazugehörigen Antworten. Somit bietet er eine gute Grundlage für Beratungs- und Verkaufsgespräche. Für alle, die mehr wissen wollen, stellt Executive Cruises am 28.09.2023 um 9 Uhr den neuen deutschsprachigen Katalog 2024/25 in einem 45-minütigen Webinar vor. Dabei wird Arik Vollmer, Country Manager DACH, detailliert auf die verschiedenen Angebote der Reederei eingehen und wertvolle Verkaufshinweise geben.

Die kostenlose Anmeldung zum Webinar ist hier möglich.

Für Fragen und Buchungen steht das Service-Team von Executive Cruises zur Verfügung. Aus Österreich unter der Telefonnummer +43-720 116 354, per Mail: booking.rci@executivecruises.eu (red.)