Red Sea Airport in Betrieb

Erstmals ist am 21. September eine reguläre Passagiermaschine am neuen Flughafen am Roten Meer an der saudi-arabischen Küste gelandet. Betrieben wird der internationale Airport von Red Sea Global (RSG), dem Unternehmen, das hinter den als nachhaltige Destinationen angelegten Zielen The Red Sea und Amalaa steht. Ab sofort fliegt die saudische Fluggesellschaft Saudia zweimal wöchentlich von Riad aus ans Rote Meer. Die Flugzeit beträgt weniger als zwei Stunden.

„Wir haben versprochen, The Red Sea zu einem Ort zu machen, den Menschen aus der ganzen Welt besuchen, um die saudische Kultur, Gastfreundschaft und Natur zu erleben. Jetzt, da der erste Flug auf dem Red Sea International Airport gelandet ist und bereits Buchungen für unsere ersten Hotelresorts möglich sind, hat Saudi-Arabien seinen Stellenwert auf der globalen Tourismuskarte weiter verankert", sagte John Pagano, Group CEO von Red Sea Global.

Internationale Flüge ab 2024

Ab 2024, wenn weitere Hotels eröffnet werden, sollen auch internationale Flüge am Red Sea Airport landen. Für 85% der Weltbevölkerung wäre der neue Flughafen in einer Zeit von acht Flugstunden erreichbar. Die erste Entwicklungsphase von The Red Sea ist aktuell am Laufen. In Kürze sollen drei Hotel eröffnet werden: Das Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, gefolgt vom St. Regis Red Sea Resort und dem Nujuma Ritz-Carlton Reserve auf den Ummahat Inseln.

Bis zur vollständigen Fertigstellung im Jahr 2030 sollen 50 Resorts mit bis zu 8.000 Hotelzimmern und mehr als 1.000 Wohneinheiten auf 22 Inseln und sechs Standorten im Landesinneren zur Verfügung stehen.