Miller Reisen veröffentlicht ersten Kataloge für 2024/25

Kuba ist und bleibt ein Schwerpunkt von Miller Reisen. So finden sich im neuen "Kuba - Karibik"-Katalog insgesamt 36 Reiseinspirationen auf 17 Inseln von Aruba bis Tobago. Für Individualisten hat Miller 18 Mietwagen-Rundreisen, zwei Segeltörns und fünf ausgewählte Island-Hoppings mit mehreren Inseln im Programm. Und alle, wie üblich bei Miller, zusätzlich individualisierbar.

Neu im Rundreisen-Programm: Eine spezielle Kuba-Tour mit der Bahn sowie die "Fußstapfen der Entdecker und Revolutionäre Kubas"-Tour -eine Rundreise zu den Original-Schauplätzen der Geschichte in den noch touristisch wenig erschlossenen Osten der Insel. Fans des authentischen Kubas empfiehlt Miller Reisen eine Übernachtung in den charmanten Casas Particulares. In 16 Orten auf der Insel hat der Veranstalter die Privatunterkünfte – vergleichbar mit kleinen Boutique-Hotels - im Programm.

Highlights in „Südamerikas Süden“

In die drei Länder Argentinien, Chile und Uruguay hat Miller Reisen ab 2024 nun 45 Reisen im neuen "Südamerikas Süden"-Katalog. Besonders erwähnenswert und neu sind zwei Reisen in die Antarktis. Je nach Geschmack können sich Reisende aus Kleingruppenreisen für 2 bis max. 12 TeilnehmerInnen, Mietwagenrundreisen, Reisebausteinen und Kreuzfahrten ihre Wunschreise zusammenstellen lassen.

Ein neuer Baustein ist die Bike-Tour um den Llanquihue See ab Puerto Montt in Chile.

Beliebt sind auch Kombi-Reisen, bei denen ein Abstecher nach Bolivien, Brasilien oder auf die Osterinsel auf dem Reiseplan steht.

Kataloge können HIER über die Webseite oder per E-Mail an kataloge@miller-reisen.de bestellt werden.