TUI: Mehr Angebote für die Herbstferien ab Linz

Aufgrund der starken Nachfrage und der steigenden Beliebtheit von Spätsommer und Herbst hat TUI das Programm ab Oberösterreich noch weiter ausgebaut: So bringt TUI ihre KundInnen beispielsweise am 28. Oktober für eine Woche Auszeit von Linz auf die Urlaubsinsel Zypern. Da Ägypten bei den oberösterreichischen Gästen besonders beliebt ist wurde auch hier aufgestockt. So stehen ihnen neben den Hurghada-Abflügen am 20. und 23. Oktober 2023 neu auch Flüge in das Taucherparadies Marsa Alam am Roten Meer, am 19. und 26. Oktober für jeweils eine Woche, zur Verfügung.

Auch die Verlängerung der Griechenlandsaison auf Kreta geht in die Fortsetzung: Am 22. und 29. Oktober können TUI Gäste für eine Woche Kreta als ihr Herbstferien-Ziel ab Linz ansteuern. Preisbeispiel: Eine Woche im Adults-only Club TUI Magic Life Candia Maris mit Flug am 29. Oktober kostet auf Basis All inclusive ab 1.129 EUR im Doppelzimmer.

All Inclusive-Angebot von TUI

Viele Reisende setzen auch in den Herbstferien auf All Inclusive-Reisen um Kostenkontrolle und Preissicherheit zu haben. Dafür bietet TUI bespielweise ab Linz folgende Angebote:

Das Vier-Sterne-Hotel Melissi Beach auf Zypern überzeugt mit seiner direkten Lage am feinsandigen Strand und bietet Gästen neben Windsurfen und Wasserski ein großzügiges Wellnessangebot und Unterhaltungsprogramm. In das Zentrum des Hafenortes Ayia Napa mit zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten sind es nur 800m. Preisbeispiel: Sieben Nächte im Hotel Melissi Beach mit Flug ab Linz am 28. Oktober kosten auf Basis All inclusive ab 1.569 EUR pro Person im Apartment.

Für das Reiseziel Nummer 1 der OberösterreicherInnen, Ägypten, bietet sich beispielsweise ein Aufenthalt im luxuriöse Hotel Lazuli Marsa Alam an. Neben Sport und Wellness wartet es mit vielfältigen Angeboten für Kinder, einem geschmackvollen Garten sowie großzügigen Poolanlage, auf. Preisbeispiele: Sieben Nächte mit Flug ab Linz am 19. Oktober kosten auf Basis All inclusive ab 829 EUR pro Person im Doppelzimmer.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/herbstferien (red)