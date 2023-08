Kostenfreie Stadtführungen & Erlebnisse in San Francisco

In Kaliforniens Metropole sind immer mehr freiwillige „Hobby-Stadtführer“ unterwegs, die ihr Knowhow mit BesucherInnen auf ganz besonderen Sightseeing-Rundgängen teilen - und das sogar komplett kostenlos. Sie führen zum Teil durch bekannte Viertel, aber auch an viele versteckte Plätze.

Kostenlose Spaziergänge

Das Team von Free SF Tour besteht aus örtlichen Freiwilligen, die BesucherInnen auf verschiedene Spaziergänge durch die Stadt mitnehmen.

Täglich um 10:00 Uhr findet die „Morning SF Tour“ statt. Diese deckt den größten Teil der Innenstadt ab: den Union Square, wo der Rundgang beginnt, Chinatown, den Financial District, Embarcadero und das Ferry Terminal – hier endet die Tour. BesucherInnen können sich auf viele unterhaltsame Fakten und einen sehr kurzweiligen Spaziergang freuen,

Zwei beliebte Stadtteile San Franciscos stehen im Mittelpunkt der „Mission/Castro Hidden Stories Tour“, die donnerstags, freitags und samstags um 14:00 Uhr angeboten wird. Ein erfahrener Guide bringt Gäste dabei an viele Orte, die bei Einheimischen beliebt sind, aber viele BesucherInnen nicht kennen, darunter den Mission Dolores Park, das Castro Theatre und die Clarion Mural Alley. Treffpunkt ist die Mission Dolores Basilica, Ziel die Castro Metro Station.

Die „Vice Tour“ taucht in die verrücktesten und spannendsten Kriminalgeschichten der Stadt ein. Hier geht es um Kurioses wie einen Kampf um Eier und den höflichsten Banditen. Aber auch darum, warum San Francisco eine Straße nach einer falschen Person benannt hat und welche beliebte Sehenswürdigkeit mit gestohlenem Geld errichtet wurde. Der Spaziergang startet jeden Freitag um 18:00 Uhr am Union Square, führt durch Chinatown und endet in North Beach.

Alle Touren dauern etwa zwei bis zweieinhalb Stunden. Wer sichergehen will, dass sein Wunschtermin verfügbar ist, sollte vorab online buchen. Der Anbieter wird von keiner Organisation unterstützt. Alle Guides verdienen ausschließlich an den freiwilligen Trinkgeldern der BesucherInnen. Weitere Informationen unter: www.freesftour.com

Weitere kostenfreie Touren

Free Tours by Foot: Weitere kostenfreie Spaziergänge bietet außerdem "Free Tours by Foot" die mit erfahrenen lokalen Stadtführern zusammenarbeiten und mehrmals täglich Touren durch San Francisco anbieten. Eine Buchung im Voraus wird dringend empfohlen. Mehr Details dazu unter: www.freetoursbyfoot.com/san-francisco-tours/

Guru Walks: Darüber hinaus werden in San Francisco auch sogenannte "GuruWalk-Touren" angeboten. Diese werden wie der Name bereits verrät von „Gurus“ = „aufgeschlossenen, aufmerksamen, lustigen Menschen mit großen Kenntnissen der Stadt“ geleitet. Sie haben sich unter anderem auf eine dreistündige „Food & History Tour“ durch San Franciscos Chinatown und einen zweistündigen „Hidden Stairways of San Francisco“-Spaziergang spezialisiert. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Einige Reiseführer bieten ihre Gratis-Touren sogar in deutscher Sprache an. Mehr Infos unter: www.guruwalk.com/de/san-francisco.

Kostenlose Führungen

Haas-Lilienthal House: Während eine Besichtigung dieses historischen Gebäudes in der Franklin Street kostenpflichtig ist, bietet das Haas-Lilienthal House auch kostenlose, geführte Rundgänge durch Pacific Heights an. Die 90-minütigen Führungen beginnen sonntags um 12.30 Uhr.

James R. Browning United States Courthouse: Zum einen sind hier mündliche Verhandlungen für die Öffentlichkeit zugänglich, zum anderen bietet das James R. Browning United States Courthouse auch kostenlose Führungen an, die die Lobby des alten Postamts und ausgewählte Gerichtssäle umfassen. Für die einstündigen Besichtigungen, die an ausgewählten Dienstagen um 13:00 Uhr stattfinden, ist keine Reservierung erforderlich.

San Francisco City Hall: Kundige Guides bieten im Rathaus von San Francisco jeden Freitag um 11:00 und 13:00 Uhr kostenlose Führungen durch das historische Wahrzeichen an. Die Besichtigungen dauern etwa eine Stunde und beleuchten die Architektur und Geschichte der City Hall. Interessierte können sich am Tag der Tour in der Lobby anmelden.

Freier Eintritt in Museen & Attraktionen

Viele bekannte Museen und Attraktionen in San Francisco öffnen ihre Türen für internationale BesucherInnen mindestens einmal im Monat kostenlos – dazu zählen das M. H. de Young Museum, das Kunstmuseum Legion of Honor und das Conservatory of Flowers (alle am ersten Dienstag im Monat), das Contemporary Jewish Museum (erster Freitag im Monat), das Museum of the African Diaspora (zweiter Samstag im Monat) sowie das Asian Art Museum (erster Sonntag im Monat).

Das San Francisco Museum of Modern Art bietet auf fast 6.000 Quadratmetern dauerhaft frei zugängliche Kunstwerke. Auch die Ausstellungen im California Science Center – inklusive Besichtigung des Space Shuttle Endeavour – sind jederzeit frei zugänglich. Ebenfalls immer freien Eintritt haben Besucher des Institute of Contemporary Art San Francisco, des San Francisco Cable Car Museum, des Hamon Observation Tower im de Young Museum und des historischen Palace of Fine Arts.

Noch mehr Tipps zu kostenfreien Erlebnissen in San Francisco hält die Website von SF Travel bereit: www.sftravel.com/article/dont-miss-these-free-things-to-do-san-francisco (red)