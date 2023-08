Cook’s Club modernisiert drei Anlagen

Cook's Club Corfu wurde letztes Jahr eröffnet und bietet Zimmer mit Swim-up-Bereich und das All-inclusive-Konzept „Feel Free" der Marke. Jetzt hat das Hotel einen neuen 25-Meter-Infinity-Pool und eine Poolbar im Boho-Stil hinzugefügt. Hier können die Gäste frisch zubereitete Drinks und Cocktails genießen, während sie sich sonnen oder nach einem kühlenden Bad entspannen. Das Resort wird ab April 2024 auch einen BBQ Smoke Grill einrichten, der frisch gegrillten Fisch, Fleisch und Gemüse serviert. Der Smoke Grill soll das „Feel Free"-Konzept des Hotels ergänzen - eine moderne Variante des All-Inclusive-Erlebnisses, bei dem die Gäste per Smartphone bestellen können und ein frisches, aus der Region stammendes Menü zur Auswahl haben. Dieses Konzept sei wesentlich komfortabler als das Anstehen am Buffet, bietet mehr Flexibilität und reduziere die Lebensmittelverschwendung, so der Hotelbetreiber in einer Presseaussendung.

Neue private Poolsuiten

Cook's Club Ialysos im Nordwesten von Rhodos hat sein Angebot um drei private Poolsuiten erweitert, um Gästen, die einen abgeschirmten und entspannenden Urlaub verbringen möchten, mehr Möglichkeiten zu bieten. Das Hotel hat auch eine neue Bar mit eigenem Balkon und Sitzbereich direkt über dem Restaurant Cantina eröffnet. Für diejenigen, die ihren Tag mit einer Yoga-Session bei Sonnenaufgang beginnen möchten, wurde eine neue Yoga-Plattform eingerichtet. Außerdem wird an einem neuen Spa gearbeitet, welches u.a. eine Sauna und drei Behandlungskabinen für die Gäste umfassen wird.

Chill-Deck am Meer

Cook's Club Adakoy Marmaris, der auf der sonnenverwöhnten Halbinsel Adakoy gegenüber der lebhaften Mittelmeerstadt Marmaris liegt, bietet seinen Gästen ab sofort eine neue Junior-Suite und eine verbesserte, 75m² große Suite mit einem separaten Lounge-Bereich und einem zusätzlichen Badezimmer. Im Zuge weiterer Renovierungsarbeiten wurde die Captain Cook Bar um eine neue Bar-Lounge direkt am Meer und ein „Chill-Deck" am eigenen Privatstrand erweitert. Außerdem wurde der große Hauptpool des Hotels mit der doppelten Anzahl an Sonnenliegen und einer Sonnenterrasse aufgewertet, auf der die Gäste den ganzen Tag und bis in die Nacht hinein zu den Klängen der hauseigenen DJs entspannen können.

Wiedereröffnung in Alanya

Cook's Club hat die Wiedereröffnung des Cook's Club Alanya vor kurzem bekannt gegeben, nachdem ein umfangreiches Renovierungs- und Erweiterungsprojekt abgeschlossen wurde. Nach dem Erwerb des Nachbargrundstücks wurde der Cook's Club Alanya mit 111 neuen Zimmern, zwei neuen Pools und einem erweiterten Strandbereich mit über 150 zusätzlichen Liegestühlen ausgebaut. Der hoteleigenen Strandbereich wurde auch ausgedehnt und garantiert den Gästen vom Hotel direkten Zugang zum beeindruckenden Kleopatra-Strand von Alanya. Hier gibt es auch ein breites Angebot an Wassersportarten und Bootsfahrten. Der Cook's Club Alanya wurde außerdem um neue Gemeinschaftsbereiche erweitert, darunter ein neues Fitnessstudio, das den bereits gut ausgestatteten Fitnessraum ergänzt. (red)