NCL lädt zu zahlreichen Schiffsbesichtigungen ein

Bis zum 21. November 2023 organisiert NCL für rund 2.600 Reisebüroagenten insgesamt 60 Schiffsbesichtigungen in 31 Häfen in ganz Europa, u. a. in Hamburg, Amsterdam, Barcelona, Palma de Mallorca und Kopenhagen an Bord von acht Schiffen, darunter auch die Flottenneuzugänge Norwegian Prima und Norwegian Viva. Bei jedem Ship Visit wird es eine informative, geführte Tour durch alle öffentlichen Bereiche sowie - nach Verfügbarkeit - ausgewählte Kabinen und ein gemeinsames Mittagessen im Stil von NCLs Freestyle Dining geben.

„Bei der Suche nach dem perfekten Urlaub sowie der kompetenten Kundenberatung lässt sich die persönliche Erfahrung von Expedienten durch nichts ersetzen. Daher freuen wir uns unglaublich, in diesem Jahr mehr Reisebüroagenten als je zuvor bei Schiffsbesichtigungen willkommen zu heißen und ihnen einen Einblick in das NCL-Urlaubserlebnis zu geben“, sagt Jürgen Stille, Senior Director Business Development von Norwegian Cruise Line. „Mit Schiffsbesichtigungen an Bord von acht Schiffen in ganz Europa decken wir die komplette Bandbreite unserer Flotte ab und ermöglichen Expedienten so die NCL-Vielfalt kennenzulernen.“

Details zu den S chiffsbesichtigungen

Die nächsten Schiffsbesichtigungen, die für deutsche Expedienten mit kurzer Anreise zu erreichen sind, sind:

Hafen Kopenhagen, Dänemark - 24. August 2023 - Norwegian Dawn - Englisch

Hafen Amsterdam, Niederlande - 15. September 2023 - Nowegian Prima - Englisch

Hafen Hamburg, Deutschland - 3. Oktober 2023 - Norwegian Getaway - Deutsch

Hafen Hamburg, Deutschland - 19. Oktober 2023 - Norwegian Getaway - Deutsch

Registrierung:

Teilweise werden die Schiffsbesichtigungen exklusiv für einzelne Ketten, Kooperationen oder andere Vertriebspartner organisiert. Für insgesamt 21 Termine, die allen Interessierten offenstehen, können sich Agents über www.trade.ncl.com/shipvisits registrieren. (red)