Charity Projekt: harry’s home wird zum Urlaubsort für SOS-Kinderdorf

Heranwachsende, besonders jene in Not, sind ein Thema, das der österreichischen Hotelkette besonders am Herzen liegt. Aus diesem Grund bietet harry’s home hotels & apartments Kindern und Jugendlichen des SOS-Kinderdorfs nun die Möglichkeit ein paar Urlaubstage in einem ihrer Häuser zu verbringen, um so zumindest für kurze Zeit den Alltag hinter sich zu lassen, eine Auszeit zu nehmen und neue Freundschaften zu schließen.

SOS-Kinderdorf Geschäftsführerin Nora Deinhammer sagt dazu: "Die letzten Jahre waren für junge Menschen nicht einfach. Zahlreiche Krisen haben einschneidende Erinnerungen im Leben vieler Kinder hinterlassen. SOS-Kinderdorf arbeitet daran, jedem Kind ein liebevolles Zuhause zu schaffen, und wir sind dankbar, dass harry’s home uns bei dieser Mission unterstützt. Mit ihrer Spende von Urlaubstagen können wir einigen Kindern ein Stück Unbeschwertheit zurückgeben und kommen unserem Ziel damit wieder ein Stück näher."

Unbeschwerte Urlaubstage

Bei einem mehrtägigen Aufenthalt in einem harry’s home Hotel können die Kinder und Jugendlichen es sich so natürlich einerseits in einem der geräumigen Zimmer gemütlich machen. Was aber noch viel wichtiger ist: Die Kinder können sich bei einem unterhaltsamen Rahmenprogramm untereinander sowie mit dem Hotelteam austauschen und bei Brettspielen, gemeinsamen Kochsessions, Filmeabenden und vielem mehr Freundschaften knüpfen und den Alltag hinter sich lassen.

Darüber hinaus dürfen sich die Kinder über kleine Geschenke, unterhaltsame Aktivitäten und gutes Essen zahlreicher Partner freuen. "Ein großer Dank gebührt an dieser Stelle vor allem allen Partnern von harry’s home, die mit Präsenten und Besonderheiten dafür sorgen, dass die Kinder vor Ort eine tolle Zeit haben: Die Millennium City stellt einen bunten Mix an Geschenken zusammen. Kostenfreien Trampolinspaß gibt es im Flip Lab Wien Millennium City. Das Restaurant Alias in Wien sowie das Don Camillo in Graz verköstigen mit herzhaften Pizza-Klassikern. Für alle Kinder, die im harry’s home Zürich-Wallisellen nächtigen, gibt es zudem Geschenke-Taschen von Zürich Tourismus inklusive einer Zürich Card", so harry’s home in der Aussendung.

harry’s home soziale Ausrichtung

Tatsächlich ist die 2006 gegründete Hotelkette harry’s home hotels & apartments, die nach dem Gründer Harald „Harry“ Ultsch benannt ist, auf Expansionskurs und hat erst kürzlich den zwölften Standort in Berlin eröffnet. Dass es dem Unternehmen gut geht, werde nicht als selbstverständlich genommen. Die Dankbarkeit darüber möchte man ausdrücken und sich deshalb auch sozial engagieren - der Gesellschaft Gutes tun. Besonders Gastfreundschaft und Miteinander werden bei harry’s home groß geschrieben und das Unternehmensmotto “we all are family” übergreifend gelebt. So gilt die österreichische Hotelgruppe auch als Top Lehrbetrieb für Auszubildende und Lehrlinge in der Hotellerie und führt seit Beginn diesen Jahres das österreichische Umweltzeichen sowie das EU Ecolabel.

Florian Ultsch, der Sohn von Gründer „Harry“, ist selbst Vater und Prokurist bei harry’s home: "Ich selbst bin von klein auf im Hotelbetrieb aufgewachsen und sehe die Hotels schon immer wie einen riesengroßen Abenteuer-Spielplatz an, auf dem es allerhand zu entdecken gilt. Diesen Gedanken möchten wir unseren Gästen weitergeben. Aber mehr noch: Es gibt so viele junge Menschen in Not, die sich wünschen, einmal sorgenfrei Urlaub machen zu können. Wir freuen uns, wenn wir ihnen eine unbeschwerte Zeit ermöglichen können und sie dem Hotelthema näher bringen."

Kinder berichten von ihren Eindrücken

Dass es sich hier um eine gelungene Partnerschaft handelt, zeigen nicht zuletzt die vielen schönen Eindrücke und Erinnerungen der Kinder:

L. (6 Jahre), SOS-Kinderdorf Altmünster: Mir hat es im Harrys Home Hotel in Graz super gefallen. So stell ich mir ein Luxushotel vor! Man hat im Zimmer eine kleine Küche, einen TV, ein Bad und sogar einen begehbaren Schrankraum.

G. (12 Jahre), SOS-Kinderdorf Altmünster: Die Stadt Graz ist superschön und das Hotel toll. Abends konnten wir dort Tischfußball spielen.

N. (13 Jahre), SOS-Kinderdorf Hinterbrühl: Ich habe mich sehr gefreut, dass wir gratis im Harry´s Home Hotel schlafen durften. Das Essen war sehr lecker und es war cool, dass wir so viele spannende Aktivitäten machen durften. Mich hat ebenfalls gefreut, dass so viele andere Kinder in dem Hotel mit uns zusammen waren. Am besten hat mir das Hotel gefallen und vor allem unsere Zimmer.

R. (15 Jahre), SOS-Kinderdorf Hinterbrühl: Mir haben die Programmpunkte sehr gut gefallen. Es war auch schön, mit anderen Kindern und Jugendlichen dort zu sein. Ich habe ein paar neue Freunde gefunden. Das Disc Golf hat mir viel Spaß gemacht und das Essen war sehr lecker. Am besten fand ich, dass wir so viel Spaß mit den anderen Kindern und Jugendlichen hatten. (red)