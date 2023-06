ÖHV-Urlaubsradar: 52% urlauben im Inland

„Herr und Frau Österreicher bestätigen es immer wieder aufs Neue: Zu Hause im Inland ist der Urlaub noch immer am schönsten. Preis-Leistung passt einfach und die Qualität ist ungeschlagen“, freut sich ÖHV-Präsident Walter Veit über das Ergebnis der aktullen Befragung. So gaben knapp 73% der TeilnehmerInnen des aktuellen ÖHV-Urlaubsradars an, die heißesten Monate des Jahres für einen Urlaub zu nutzen, jeder Zweite von ihnen urlaubt dabei im Inland.

Hoch im Kurs: Die heimischen Seen

„Wer braucht das Meer, wenn er unsere mit bester Wasserqualität Seen haben kann?“, zeigt Veit die Top-Regionen des heurigen Sommers auf: Am beliebtesten ist Kärnten mit 28,6% gefolgt von der Steiermark mit 22,8% und Salzburg mit 21,7%. Unentschlossen äußerten sich noch knapp 12% der Befragten.

Veit rät generell mit Blick auf den Sommer, sich beim Buchen nicht mehr allzu viel Zeit zu lassen, denn auch die ausländischen Gäste kennen und schätzen die Vorzüge Österreichs. „Jetzt heißt es schnell sein und am besten über die Hotel-Website buchen“, so der ÖHV-Präsident weiter. "Dort finden Interessierte die besten Angebote zum besten Preis – auch wenn auf Plattformen keine Zimmer mehr verfügbar sind."

Link zum ÖHV-Mitgliederverzeichnis unter: www.meinhotel.at (red)