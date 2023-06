Die Auszeichnungen, auch als die "Oscars der Luftfahrtindustrie" bezeichnet, wurden im Rahmen einer Veranstaltung im Pariser Luft- und Raumfahrtmuseum verliehen. Insgesamt konnte sich die Fluggesellschaft dabei vier Auszeichnungen sichern: Neben der Auszeichnung als "Beste Fluggesellschaft Europas" wurde sie zudem für das weltweit beste Catering in Business und Economy Class sowie den besten Economy Class Sitz in Europa ausgezeichnet.

Die Skytrax-Awards 2022/23 sind das Ergebnis von 20,23 Mio. ausgewerteten Feedbacks aus mehr als 100 Ländern. Dabei wurden die Gewinner aus 325 Fluggesellschaften ermittelt.

"Gr oßartiges Jahr für Turkish Airlines"

In Bezug auf die gewonnenen Auszeichnungen erklärte Turkish Airlines CEO Bilal Ekşi: "Wir sind stolz darauf, zum achten Mal als beste Fluggesellschaft Europas ausgezeichnet worden zu sein. Diese Auszeichnungen stärken die führende Rolle unserer Marke in der Branche. Wir werden weiterhin daran arbeiten, unseren Service in allen Bereichen zu perfektionieren und unsere Gäste bestmöglich zu empfangen."

Edward Plaisted, CEO von Skytrax, kommentierte: "Es war ein großartiges Jahr für Turkish Airlines in Bezug auf Auszeichnungen, und es ist eine großartige Leistung, zum achten Mal als beste Fluggesellschaft Europas ausgezeichnet zu werden. Die Auszeichnungen für das beste Business-Class-Catering und das beste Economy-Class-Catering betonen, warum Turkish Airlines bei den Kunden so beliebt ist, und die Fluggesellschaft sowie ihr Catering-Partner Turkish DO&CO können auf diesen Erfolg sehr stolz sein." (red)