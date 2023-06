Sommerspecial in den a&o Hotels und Hostels

Vor allem ein Special rückt CMO Phillip Winter ins Licht: Auf vier Übernachtungen, die bis Ende August in Familien- und Mehrbettzimmern gebucht werden, gibt a&o einen Rabatt in Höhe von 25%. „Wir wissen, wie rasch die Urlaubskasse gerade einer Familie strapaziert ist. In Zeiten extrem steigender Preise wird ein Sommerurlaub für viele unerschwinglich – wir wollen eine Auszeit ermöglichen.“

Mehr Luft in der Urlaubskasse

„a&o ist Familie“, betont Winter, „Familien machen im Sommer die Hälfte unserer Gäste aus und liegen uns daher besonders am Herzen.“ Das Angebot gilt ab sofort für Buchungen bis 31. August und ab vier Übernachtungen in Familien- und Mehrbettzimmern. Folgende Häuser nehmen an dieser Aktion teil: Bremen, Frankfurt Ostend und Galluswarte, Kopenhagen Sydhavn und Nørrebro, München Hackerbrücke und Laim, Salzburg Wolfgang's, Stuttgart und Weimar.

Bettwäsche inklusive –auch in allen Mehrbettzimmern

Was selbstverständlich für Doppel- und Einzelzimmer ist, gilt ab sofort auch für alle Mehrbettzimmer – also auch für die klassischen „dorms“, in denen Reisende ein einzelnes Bett buchen können. Bislang konnte hier Bettwäsche gegen Gebühr an der Rezeption ausgeliehen werden. Ab Juni ist Bettwäsche generell und für alle inklusive. Phillip Winter: „Das ist ein großes Service-Plus, das wir unseren Gästen gerne bieten – in Familienzimmern war die Bettwäsche bereits inbegriffen, jetzt profitieren auch Einzelreisende in Mehrbettzimmern von dem Komfort.“ Gerade auch für internationale und junge Reisende ist das ein Gewinn. Die Mehrkosten werden nicht auf den Zimmerpreis aufgeschlagen, versichert Winter.

Karaoke, Sport, Sightseeing-Tipps

Neu ist der a&o-Eventmanager. Mit Karaoke in der Lobbybar, der Live-Übertragung und Kommentierung großer Sportevents oder der Organisation internationaler Koch-Partien in den Gäste-Küchen bietet a&o seinen Gästen zukünftig auch abwechslungsreiche inhouse-Unterhaltung. Außerdem: Weil manchmal das Angebot einfach zu groß oder der Aufenthalt zu kurz ist, hilft der a&o-Eventmanager auch bei der Sightseeing-Planung und gibt Tipps und Infos rund um die Destination. Im Fokus dabei: ausgewählte Tipps für lokales Erleben rund um Kunst, Kultur, Shopping und Gastronomie.

CO2: freiwillige Kompensation bei Direktbuchungen

Neu ab 1. Juli: Gäste, die ihren Aufenthalt direkt über die a&o-Website buchen, können ihren ganz persönlichen Klimaschutzbeitrag leisten. Am Ende des Buchungsprozesses im Warenkorb „Klimaoption“ wählen und mit nur zehn Cent pro Übernachtung den a&o-Aufenthalt klimaneutral machen. „Mit aktuell bereits nur 3,73 Kg CO2 pro a&o-Übernachtung sind die Emissionen schon sehr niedrig – davon sollen auch unsere Gäste profitieren, die mit nur zehn Cent ihren Klimabeitrag leisten können.“ Bei Buchungen von Clubmitgliedern wird dieser freiwillige Klimabeitrag demnächst automatisch berücksichtigt. (red)