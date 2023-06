Dertour Deluxe mit Campus Live in Sizilien

So ging es für die teilnehmenden Agents vergangenes Monat im Rahmen des Campus Live-Erlebnis via Direktflug von Wien nach Palermo – im Sommer fliegt Austrian Airlines die Strecke drei Mal in der Woche. Untergebracht waren die Reiseprofis im Luxushotel Verdura Resort Sicily sowie im Rocco Forte Hotel. Für das Rahmenprogramm sorgte ENIT Italia: welches neben Klassikern wie dem Besuch von Agrigent und der Besichtigung der archäologischen Fundstätte Selinunte auch eine besondere Weindegustation bei Planeta beinhaltete. Mehrere Besuche exzellenter Restaurants rundeten die Reise nach Italien stimmungsvoll ab.

Reiseprofis in Bella Italia

Begleitet wurde die luxuriöse Tour von Alessandra Abagnato, Travel Trade Manager Italienische Zentrale für Tourismus ENIT Wien, Christian Klinger, Director of Global Sales - Rocco Forte Hotels, Marie-Christine von Strachwitz, Key Account Manager LHG Leisure Sales, sowie Jörg Fermüller, Vertriebsleiter Dertour Austria & Rewe Austria Touristik.

„Diese Tour, auf diesem Niveau, im Deluxe-Bereich, war wirklich ein einmaliges und hervorragendes Erlebnis – vielen Dank an unsere Begleitpersonen für ihr Engagement und ihren Einsatz“, war Andrea Gschnaidtner, Reisewelt Mauthausen, begeistert. Mit tollen Eindrücken aus Sizilien kehrten außerdem Barbara Ramoser-Doubek (Ruefa Reisen Krems), Jasmin Buger (Columbus Reisen Wien), Daniela Dorner (Mader Reisen Linz), Katharina Schultz-Gareis (Mondial Baden), Elfriede Tesch-Furtner (TOP Travel Wien), Michaela Kunzfeld (Springer Reisen Graz) und Jasmin Dettmar (TUI Reisebüro Wien) nach Wien zurück. (red)