TUI Care Foundation startet kostenlose e-Academy

Die neue E-Academy ist ab sofort Teil des TUI Academy-Programms, das vor allem benachteiligten jungen Menschen Zugang zu hochwertiger Bildung, Berufserfahrung und Kompetenzförderung ermöglicht.

Dadurch, dass die Inhalte digital angeboten werden, stehen sie allen Interessierten weltweit offen – angefangen bei BerufsanfängerInnen bis hin zu Tourismusprofis. Darüber hinaus können die Kurse alle im Selbststudium absolviert werden. Somit haben die Lernenden maximale Flexibilität um die Kurse in ihrem eigenen Tempo zu absolvieren.

Zwei Kurs-Bereiche

Das Angebot der e-Academy ist in Partnerschaft mit der Lernplattform atingi, der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sowie der Organisation common sense entstanden und besteht dabei aus zwei Bereichen: der Career Academy und der Sustainability Academy.

In der Career Academy können sich Lernende mit Interesse an Berufen im Bereich Tourismus und Gastgewerbe weiterbilden. Durch ein umfangreiches Angebot an Kursen haben sie die Möglichkeit, sich Grundwissen über die Industrie anzueignen. Darauf aufbauend, können sie sich über verschiedene Karrierewege und die nötigen Voraussetzungen der Berufe informieren und verschiedene Lernmodule absolvieren, für die sie nach erfolgreichem Abschluss ein Zertifikat erhalten.

In der Sustainability Academy haben Tourismusmitarbeitende Möglichkeit, ihr Wissen über nachhaltigen Tourismus auszubauen. Die Kurse führen Lernende durch bewährte Praktiken des Umweltmanagements und der sozialen Unternehmensführung. Anhand von Beispielen wird vermittelt, wie die nachhaltige Transformation des Tourismus vorangetrieben werden kann und wie Lernende zu positiven Veränderungen im Sektor beitragen können.

Die Online-Kurse beider Bereiche folgen dabei einem erzählerischen Ansatz mit interaktiven Elementen, Fallstudien und Geschichten von Fachleuten, die in der Branche tätig sind. Nach Abschluss jedes Kurses erhalten die Lernenden ein Zertifikat, das ihre neu erworbenen Kenntnisse nachweist und von Unternehmen der Tourismusbranche unterstützt wird.

Näherer Infos zur e-Academy unter: www.tui-eacademy.com (red)