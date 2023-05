Dertour & Rewe informierten 150 Agents in vier Städten

Über 150 Agents wurden so bei „Talk & Dine Sommer 2023“ über DER Touristik Sommerreisedestinationen informiert. Tatkräftige Unterstützung und spannende Insidertipps gab es dabei nicht nur von Dertour und Austria und Rewe Austrian Touristik sondern auch von den ausgewählten Partnern.

Sommer-Roadshow 2023

Nach einem kurzen Update aus der DER Touristik Welt durch die Key Accounts Petra Seigmann und Christian Harrer, präsentierte Anna Gurris, DER Touristik Hotels & Resorts, die wichtigen DER Touristik Hotels & Resorts- Konzernhäuser.

Anschließend ließ Beatrice Chicanaux vom Tunesischen Fremdenverkehrsamt in Wien die Agents in die Welt der beliebten Urlaubsdestination in Nordafrika eintauchen. Charlotte von Koenen, PHĀEA Resorts, inspirierte mit Bildern und Infos zu ihren Häusern auf Kreta: Blue Palace, Cretan Malia Park und Village Heights Resort sowie dem Agapi Beach Resort. Abschließend stellte Frauke Hinrichs, Majunke International Sales, die luxuriösen The Oberoi Hotels & Resorts mit The Oberoi Beach Resort Al Zorah, Ajman, The Oberoi Beach Resort Sahl Hasheesh, Ägypten, The Oberoi Beach Resort Mauritius sowie The Oberoi Marrakech, Marokko, vor.

Natürlich durften auch Gewinnspiele bei den Events nicht fehlen: So konnten einige besonders glückliche TeilnehmerInnen nicht nur spannenden Infos, sondern auch Gutscheine für Aufenthalte in den Resorts der Partner, mit nach Hause nehmen. (red)