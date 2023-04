DRV: Digitaler Reisebürotag 2023

Im Fokus des DRV-Reisebürotags 2023 stehen Zukunftsthemen, die den Reisevertrieb beschäftigen. So geht es im Kern um die aktuelle wirtschaftliche Lage, die Attraktivität von Reisebüros als Arbeitgeber und Möglichkeiten der Digitalisierung zur Prozessoptimierung. Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung, die in diesem Jahr wieder digital stattfinden wird, liegt auf den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Reisevertrieb. Zielgruppe sind sowohl Geschäftsreise- als auch touristische Reisebüros, die einen Blick in die Zukunft werfen möchten.

Reisebürotag Ende Mai als Online-Format

Der DRV-Reisebürotag findet am Dienstag, 23. Mai, von 10.30 Uhr bis ca. 15.30 Uhr als Zoom-Veranstaltung statt. Die Teilnahme ist für DRV-Mitglieder kostenlos, alle anderen zahlen 25 EUR.

Die Anmeldung ist ab sofort über drv-reisebuerotag.de möglich. Dort sind auch weitere Informationen zum Programm zu finden. (red)