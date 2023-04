Atmosphere Core stellt neue Hotelmarke vor

neue Reiseziele in Südasien erschlossen werden.

Gleichzeitig mit der Vorstellung der neuen Hotelmarke verkündet das Unternehmen außerdem die Änderung des Firmennamens. So lautet dieser ab sofort nur mehr "Atmosphere Core". Neben der neuen Marke "Atmosphere Hotels & Resorts" gehören außerdem noch die Marke "The Ozen Collection" und "Colours of Oblu" zum Portfolio. Salil Panigrahi, Geschäftsführer von Atmosphere Core, sagt dazu:

„Als Unternehmen entwickeln wir uns ständig weiter und sind innovativ. Innerhalb von zehn Jahren haben wir acht Resorts auf den Malediven eröffnet. Unsere neue Marke Atmosphere Hotels & Resorts bietet eine Fülle von Möglichkeiten, sowohl für Reisende als auch für Besitzer von Hotelimmobilien. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem starken Portfolio unser Wachstum beschleunigen und in den nächsten zwei Jahren 20 Häuser eröffnen werden.“

Klar definierte Untermarken

Die Marke Atmosphere Hotels & Resorts erreiche ihre große Vielfalt an Angeboten durch sieben klar definierte Untermarken, die Hoteleigentümern "maximale Flexibilität" und gleichzeitig "schlüsselfertige Lösungen auf höchstem Niveau" bieten soll:

Die Marke ATMOSPHERE offeriere klassischen Luxus, der die Individualität eines jeden Resorts hervorhebt. Zum aktuellen Portfolio gehört das Atmosphere Kanifushi auf den Malediven.

Mit der Marke BY ATMOSPHERE, zu der das Resort VARU By Atmosphere auf den Malediven zählt, erleben Reisende eine "charmante Auszeit mit herzlicher Gastfreundschaft".

Weiterhin umfasst das Portfolio an Untermarken AN ATMOSPHERE EXPERIENCE, das die lokale Kultur und die natürliche Umgebung in das Design einbezieht.

A SIGNATURE ATMOSPHERE steht für einen bereichernden, eleganten Aufenthalt in ikonischen Häusern

ELEMENTS OF NATURE BY ATMOSPHERE für ruhige Wellness-Retreats

Mit HERITAGE BY ATMOSPHERE, einer Untermarke für Konversionsprojekte, wird sich alles um historische Häuser drehen - von alten Havelis bis hin zu Bungalows aus der Kolonialzeit.

Unter AN URBAN ATMOSPHERE werden authentische Hotels und Resorts im Herzen der Stadt angeboten.

Weitere Informationen zu den Atmosphere Core-Marken unter www.atmospherehotelsandresorts.com, theozencollection.com und www.coloursofoblu.com (Red)