Allianz Partners: Neuer EU-weiter Schutz für Fahrräder

Mit neuen Tarifen für Fahrradversicherungen in Österreich und der Ausweitung des Versicherungsschutzes auf das gesamte EU Gebiet wird dem anhaltenden Trend zu nachhaltiger Mobilität und Bewegung Rechnung getragen und für noch mehr Sicherheit gesorgt.

„Gemeinsam wollen wir mit diesem Angebot zu noch mehr nachhaltiger Mobilität beitragen, indem wir die Fahrrad- und E-Bike Nutzung noch sicherer und attraktiver machen. Dasselbe gilt auch für Firmenräder, insbesondere Lastenfahrräder“, erklärt Erik Passer, Bereichsleiter Vertrieb bei Allianz Partners Österreich.

EU-weiter Schutz für’s Fahrrad

Das sogenannte „bikepayment“ Schutz-Paket inkludiert eine EU-weite Absicherung gegen Diebstahl, Raub und Einbruchsdiebstahl sowie gegen diverse Schäden am Fahrrad inkl. Akku – alles ohne Selbstbehalt. Ebenso hilft die integrierte 24/7 Assistance bei einem Unfall mit dem Fahrrad, auch über die nationalen Grenzen hinaus in allen an Österreich angrenzenden Ländern. Bei Diebstahl und Totalschaden wird bei bis zu 5 Jahre alten Rädern/E-Bikes außerdem der Neukaufpreis ersetzt.

Zusätzliche Vorteile: Die Registrierung des Fahrrads in der Registrierdatenbank fase24 erfolgt kostenlos, wenn die Versicherung direkt beim Kauf oder bis zu 12 Monate danach abgeschlossen wird und bietet außerdem einen entscheidenden Benefit bei Diebstahl und/oder Raub: Denn fase 24 arbeitet mit den Behörden zusammen und sorgt dafür, dass verloren gegangene oder gestohlene Fahrräder, wenn diese wieder auftauchen sollten, zurück zur rechtmäßigen BesitzerIn gelangen. In der Datenbank registrierte Fahrräder sind durch den Zugriff ausgewählter Behörden leicht zuordenbar, da die Besitzer- und Fahrraddaten hinterlegt sind.

Auch der Abschluss der Versicherung ist simpel: ein Foto des Fahrrads, der dazu passenden Fahrrad- und Schloss-Rechnung (mind. 50 EUR) auf www.fase24.at hochladen, die Rahmennummer eingeben und die Registrierung inkl. Versicherung abschließen.

Hotel: Sicherheit bei Leihfahrrädern

Auch für TouristInnen, die sich in einem Beherbergungsbetrieb ein Fahrrad ausleihen, bietet Allianz Partners in Zusammenarbeit mit fase24 und GrECo Sicherheit. So können sich die Betriebe nicht nur gegen Fahrrad-Diebstahl schützen, sondern ihren Gästen auch Mobilitäts-Assistance im Falle eines Unfalls sowie einer technischen Panne anbieten. Es lohnt sich für Hotelgäste, diesbezüglich beim Hotelier nachzufragen.

Weitere Informationen unter: www.allianz-partners.com (red)