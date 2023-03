Rail Europe: Neues Produkt für Reiseveranstalter

„Wir freuen uns sehr, Teil der ITB zu sein, insbesondere da wir heute in der Lage sind, Reiseveranstaltern und OTAs in ganz Europa leistungsstarke Lösungen zu offerieren“, so Björn Bender, President & CEO von Rail Europe. „Wir erleben gegenwärtig einen umfassenden Wandel bei der Erwartungshaltung und den Buchungsgewohnheiten der Verbraucher, getrieben von immer neuen digitalen Möglichkeiten sowie dem Wunsch nach einfachen Lösungen, Flexibilität und Personalisierung. Ich bin fest davon überzeugt, dass Rail Europe bestens darauf vorbereitet ist, diese neuen Ansprüche rundum zu erfüllen. Zudem freue ich mich sehr, dass wir unser neues ‚Look & Feel‘ zusammen mit dem neuen Slogan ‚Unlock Connection‘ präsentieren. Letzterer birgt eine ganze Reihe von Versprechen an unsere Kunden, die wir aber alle bereit sind zu erfüllen.“

Mit seiner globalen Präsenz gelte Rail Europe global als die Referenz für Zugbuchungen in Europa – sowohl für individuelle Reisende (B2C) als auch für die Reisebranche (B2B). Es sei das erklärte Ziel von Rail Europe, die europäischen Schienenverkehre international zu bündeln, das Reisen mit der Bahn weiter zu vereinfachen und letztlich noch mehr Menschen dazu zu motivieren, mit der Bahn zu verreisen, so das Unternehmen während der ITB. (red)