ÖBB Rail Tours: Neuer Ganzjahres-Katalog 2023

Im neuen Ganzjahres-Katalog von ÖBB Rail Tours finden Bahnreisende ab sofort auf insgesamt 100 Seiten neue und beliebte Städtereisen für jede Jahreszeit. Außerdem ist im Katalog pro Stadt ein Hotelangebot mit ab-Preisen dargestellt. Im Buchungstool „MyRailTour“ auf der Website railtours.oebb.at finden Interessierte darüber hinaus ein erweitertes, umfangreiches Hotelangebot in und um Österreich zu tagesaktuellen Preisen.

Im Nightjet ausgeschlafen ans Ziel

Über Nacht in den Urlaub geht es mit der ÖBB Nightjet-Flotte: Damit sparen sich Reisende nicht nur den Anreisestress sondern auch eine Hotelübernachtung. Die Nightjet-Angebote gibt es für Amsterdam, Venedig, Rom, Mailand, Zürich, Berlin, Hamburg, Brüssel, Paris, Straßburg und neu seit Dezember auch nach Genua sowie La Spezia.

Außerdem sind Europas Städte mit dem Nightjet nun noch einfacher zu kombinieren: So geht es beispielsweise im Nightjet nach Paris und von dort aus dann im Eurostar weiter nach London oder nach Barcelona. Auch dafür bietet ÖBB Rail Tours 2023 attraktive, neue Packages an.

Ziele in Italien und Deutschland

Mit ÖBB Rail Tours können Reisende auch zahlreiche italienische und deutsche Städte abseits der teils schon recht ausgetretenen Touristenpfade entdecken. Darunter zum Beispiel Verona, Neapel, Bologna, Genua und der Gardasee sowie Dresden, Leipzig, Köln, Regensburg und Würzburg. Von Venedig sind aber auch die Städte Padua, Ferrara oder Vicenza bequem mit der Bahn erreichbar und von Florenz bietet sich eine Kombination mit Siena, Pisa oder Lucca an.

Wer Hamburg als Ziel gewählt hat, kann seine Reise beispielsweise mit Sylt, Lübeck oder Bremen kombiniere, von Berlin aus bietet sich eine Kombination mit Potsdam oder Rostock an.

Opern- und Musical-Highlights

Opern-Begeisterte finden im aktuellen Katalog „Bahnreise-Inspirationen 2023“ unter anderem Opern-Packages für die Oper in der Arena di Verona. Darin enthalten: die Bahnfahrt im ÖBB Nightjet, 1 Nächtigung inkl. Frühstück und die Eintrittskarte für Carmen, Aida oder Rigoletto.

Natürlich sind auch 2023 die Vereinigten Bühnen Wien wieder mit Musical-Angeboten dabei. So bietet ÖBB Rail Tours noch bis Ende Juni 2023 Packages zu den Musicals „Rebecca“ und „Der Glöckner von Notre Dame“ an. Im Herbst 2023 wird ein neues Musical in Wien Weltpremiere feiern: „Rock me Amadeus – das Falco-Musical“.

Und auch für die Städte Hamburg und Stuttgart gibt es wieder zahlreiche Musical-Packages im Katalog zu finden.

Nähere Informationen unter: railtours.oebb.at (red)