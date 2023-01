nicko cruises verzeichnet Buchungsrekorde

Der Stuttgarter Kreuzfahrtexperte nicko cruises blickt zuversichtlich in die Saison 2023. Grund dafür sind die aktuellen Buchungszahlen. Bereits im Dezember waren die Buchungseingänge bei nicko cruises deutlich höher als in den Vorjahren. Auch über den Jahreswechsel hinaus setzt sich der positive Trend fort und sorgte für eine starke Dreikönigswoche. Bei manchen als Unglückstag bekannt, entpuppte sich der Freitag, der 13. als Freudentag für nicko cruises. Denn an diesem Tag und am Montag, den 16. Jänner erwirtschaftete der Spezialist für Kreuzfahrten seine beiden jeweils höchsten Buchungsvolumina in der ganzen Firmengeschichte, die auf über 30 Jahre zurückgeht.

„Wir freuen uns sehr über diese vielversprechende Entwicklung“, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. „Mein besonderer Dank geht an unsere Reisebüro- und Vertriebspartner, die mit zu diesem Erfolg beitragen. Schön, dass es nach den schlechten Zeiten der Branche nun endlich wieder aufwärts geht“, so Laukamp weiter.

Weitere Informationen zum Angebot von nicko cruises unter: www.gemeinsamaufkurs.de (red)