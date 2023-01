UNWTO: 2023 bis zu 95% des Vor-Krisen-Niveaus möglich

Basierend auf den zukunftsgerichteten Szenarien der UNWTO für 2023 könnten die weltweiten internationalen Touristenankünfte in diesem Jahr wieder 80% bis 95% des Niveaus vor der Pandemie erreichen. Einige Regionen könnten sogar vollständig auf ihr Vor-Krisen-Niveau zurückkehren, wie die die Welttourismusorganisation in einer aktuellen Aussendung erklärt.

Allerdings werde auch erwartet, dass Touristen 2023 als Reaktion auf das schwierige Wirtschaftsklima zunehmend nach guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen und eventuell "näher an ihre Heimat" urlauben werden. Außerdem stehe der optimistische Ausblick auch in Abhängig mit der anhaltenden Erholung des Reiseverkehrs in Asien und im Pazifik sowie weiteren noch nicht absehbaren Faktoren wie beispielsweise der Entwicklung der russischen Offensive in der Ukraine.

Weltweite Erholung des Tourismus

Laut neuen Daten der UNWTO reisten im Jahr 2022 international mehr als 900 Mio. Touristen - doppelt so viele wie im Jahr 2021, aber immer noch 63% des Niveaus vor der Pandemie.

Wie aus den Daten außerdem hervorgeht: jede globale Region konnte 2022 einen bemerkenswerten Anstieg der internationalen Touristenzahlen verzeichnen. Der Nahe Osten verzeichnete dabei den stärksten relativen Anstieg - hier stiegen die Ankünfte auf 83% des Vor-Pandemie-Werts. Europa erreichte fast 80% des Niveaus vor der Pandemie und konnte somit 2022 rund 585 Mio. Ankünfte verzeichnen. Afrika und Amerika erholten sich in etwa gleich gut, mit etwa 65% ihrer Besucher von vor der Pandemie, während Asien und der Pazifikraum - aufgrund stärkerer bzw. länger anhaltender pandemiebedingter Einschränkungen - nur ca. 23% des Niveaus von 2019 erreichten.

Das erste UNWTO World Tourism Barometer von 2023 analysiert auch die Leistung nach Regionen und betrachtet die Top-Performer im Jahr 2022, darunter mehrere Reiseziele, die das Niveau von 2019 bereits wieder erreicht haben.

Weitere Informationen dazu unter: www.unwto.org (red)