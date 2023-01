GTA Touristik Webinare für Anfänger & Fortgeschrittene

Webinare für Anfänger: Die Basisschulung "first steps" dauert in etwa 45 Minuten und richtet sich an alle Neu- und Quereinsteiger, die GTA Touristik und vor allem das Flussprodukt noch nicht kennen.

Termine Basisschulung Flusskreuzfahrten:

19. Jänner 2023 - ab 10:00 Uhr - Anmeldung HIER

25. Jänner 2023 - ab 14:00 Uhr - Anmeldung HIER

Webinare für Fortgeschrittene: Beim „speed-date“ gibt es die heißesten News für GTA-insider - knackig - in 20 Minuten mit Markus Kumhofer und dem Vertriebsteam. Das GTA Team freut sich auf zahlreiche Anmeldungen.

Termine Speed-date für GTA-insider:

31. Jänner 2023 - ab 08:30 Uhr - Anmeldung HIER

1. Februar 2023 - ab 11:00 Uhr - Anmeldung HIER

(red)