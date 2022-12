Israel: Weihnachtsmann grüßt vom Heißluftballon aus

Jedes Jahr wählt der in Israel als Weihnachtsmann bekannte palästinensische Christ Issa Kassissieh einen anderen Ort im Ho Ho Holy Land aus, um seine festliche Botschaft der Weihnachtsfreude zu überbringen. Für Pilger und Touristen, die an Heiligabend Bethlehem besuchen wollen, hat er gute Neuigkeiten: Das israelische Tourismusministerium bietet ihnen einen kostenlosen Shuttle-Service nach Bethlehem an.

Wo der Weihnachtsmann zuhause ist

Der palästinensische Christ Issa Kassissieh ist in Israel als der einzige „offizielle“ Weihnachtsmann in Jerusalem bekannt. Der ehemalige Profi-Basketballer verwandelt alljährlich sein 700 Jahre altes Familienhaus in der Sankt-Peter-Straße in der Altstadt Jerusalems in „das Haus des Weihnachtsmannes“. Liebevoll geschmückt, zieht es Menschen vieler Kulturen, Nationen und Glaubensrichtungen an. Familienoberhaupt Issa Kassissieh, dessen Vorname „Jesus“ bedeutet, verbreitet seit mehr als zehn Jahren festliche Vorfreude und verteilt an bedürftige Kinder Geschenke, die Menschen im Geiste der Weihnacht gespendet haben. In „Santa’s House“ finden Besucher eine Plätzchenbäckerei, eine Spielzeugwerkstatt sowie ein Postfach für Wünsche zum Fest.

Gute Tourismusbilanz für 2022 in Sicht

Besonders zu Weihnachten kommen zahlreiche Besucher nach Israel, um die biblischen Schauplätze während der Festtage zu erleben. Ausgehend von der bisherigen Entwicklung schätzt das Ministerium, dass die Zahl der Touristeneinreisen für 2022 bei rund 2,6 bis 2,7 Mio. liegen wird. Damit ist Israel auf einem guten Weg, die Rekordeinreisezahlen vom Jahr 2019 bald wieder zu erreichen. Diese lagen bei 4,55 Mio. Touristen. Das weltweite Interesse an Israel als Reiseziel, das eine einzigartige Mischung aus religiösen, historischen und kulturellen Stätten, ein hervorragendes Klima, eine lebendige kulinarische und Unterhaltungsszene sowie eine abwechslungsreiche Landschaft bietet, ist groß und wächst weiter. (red)