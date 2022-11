USA: Besondere Reiseziele zur Weihnachtszeit

Der Advent ist die fünfte Jahreszeit in den Vereinigten Staaten. Besucher tauchen ein in eine filmreife Kulisse mit einem funkelnden Lichtermeer in verschneiter Landschaft. Die festliche Stimmung ist besonders auf den Weihnachtsmärkten spürbar. Visit the USA hat eine Auswahl der beliebtesten Plätze zusammengestellt.

Lichterzauber in Chicago, Illinois

Festlicher Spaß: Die größte Stadt des Mittleren Westens weiß, wie man Weihnachten auf traditionelle Weise feiert – von Fahrgeschäften beim Winter Wonderfest über Schlittschuhlaufen im Maggie Daley Park bis hin zu einem Bummel über die berühmte Magnificent Mile; die 200 Bäume an der Einkaufsmeile sind mit über einer Million weißer Lichter geschmückt. Ein wahres Highlight ist der Chicago-Christkindlmarket, der zu den ältesten Weihnachtsmärkten in den USA gehört. Der Duft von frischen Brezeln, Bratwurst und dem berühmten Glühwein zieht jährlich über eine Million Besucher an. Das Motiv des Getränkebechers wird jede Saison neu gestaltet.

Unbedingt ausprobieren: Ein Tagesausflug zum Lake Geneva sollte im Winter nicht fehlen. Die gleichnamige Stadt am See ist anderthalb Stunden von Chicago entfernt und bietet Möglichkeiten zum Skifahren, Schlittenfahren und Schneeschuhwandern. Besucher können sogar in einer beheizten Glaskuppel auf der Dachterrasse des Restaurants Kennedy Rooftop dinieren und gleichzeitig die Aussicht auf die Skyline von Chicago genießen.

Übernachten: Zur Weihnachtszeit ist ein Aufenthalt im kultigen Hotel The Drake besonders empfehlenswert. Die vielfältige und bunte Dekoration ist ein wahrer Blickfang.

Weihnachtsmarkt von Baltimore, Maryland

Festlicher Spaß: Der Inner Harbour von Baltimore versprüht zwischen Thanksgiving und Heiligabend weihnachtliche Atmosphäre. Das mit Tausenden von Lichtern geschmückte Baltimore-Christmas Village kombiniert einen Weihnachtsmarkt im Freien und im Innenbereich mit einem Vergnügungspark und einem Biergarten. Ein festliches Erlebnis ist die Western Maryland Scenic Railroad in Cumberland, die eine Fahrt mit dem Polar-Express-Zug anbietet, inklusive heißer Schokolade, Plätzchen und silberner Schlittenglocke.

Unbedingt ausprobieren: Kunstliebhaber werden sich an der Vielfalt der Anbieter auf dem Markt erfreuen, darunter einheimische Künstler wie Art by Barton. Charlie Barton kreiert Siebdrucke mit Motiven aus Baltimore in handgefertigten Metallrahmen. International bekannt ist der deutsche Weihnachtsschmuck von Kathe Wohlfahrt. Sehenswert sind auch das Museum of Art, der Maryland Art Place, Goya Contemporary und The Alchemy of Art.

Übernachten: Das Renaissance Hotel by Marriott ist im Winter eine gemütliche Oase und nur zehn Gehminuten vom Weihnachtsdorf entfernt.

Schnee- und Wellness-Erlebnisse in Aspen, Colorado

Festlicher Spaß: Mit durchschnittlich 4,5 Metern Schneefall pro Jahr ist Aspen ein Hotspot für passionierte Skifahrer und ein beliebter Ort zum Schlittschuhlaufen. Gäste, die sich lieber abseits der Piste bewegen, finden Entspannung und Abwechslung in den renommierten Spas, Boutiquen und Kunstgalerien. In der Vorweihnachtszeit findet jedes Jahr die 12 Days of Aspen-Feier statt. Zum Programm gehören viktorianische Weihnachtssänger in der Lobby des Hotel Jerome, kostenlose Schlittschuhpartys für die ganze Familie, Basteln von Weihnachtsschmuck und Weihnachtskarten sowie die traditionelle Zeremonie zur Baumbeleuchtung mit Santa Claus und seinen Rentieren.

Unbedingt ausprobieren: Die Thermalquellen der Avalanche Ranch, die nur eine Stunde von Aspen entfernt liegt, laden zum Aufwärmen und Erholen ein. Für Gaumenfreuden sorgt das Restaurant Hickory House BBQ, das in der beliebten amerikanischen Food Network Show „Diners, Dive-Ins and Drives“ vorgestellt wurde.

Übernachten: Die Jurten von Basalt Mountain Gardens – ein Air BnB inmitten der herrlichen Berglandschaft – sorgen für ein romantisches Glamping-Erlebnis im Winter.

Texanisches Winterwunderland in Arlington

Festlicher Spaß: Als Partnerstadt von Bad Königshofen in Deutschland (mit etwa drei Millionen Einwohnern deutscher Abstammung in Texas) veranstaltet Arlington jedes Jahr einen bezaubernden, von bayrischen Traditionen inspirierten, Weihnachtsmarkt. Familien mit Kindern kommen beim Streichelzoo und Marionettentheater auf ihre Kosten, und die Holzhütten mit festlicher Beleuchtung und Tannenzweigen runden das Bild ab.

Unbedingt ausprobieren: Der Six Flags-Themenpark in Arlington verwandelt sich zu Weihnachten in eine magische Welt. Bei einer Fahrt mit dem Holiday Express-Zug lassen sich die funkelnden Lichter im gesamten Park bewundern, und abends bringt Santa Claus einen riesigen Weihnachtsbaum zum Leuchten. Für Stärkung ist auch gesorgt: Beim Food-Festival „Taste Of Holiday In The Park“ warten saisonale Leckereien auf die Besucher.

Übernachten: Eine beliebte Unterkunft ist Live! by Lowes – ein Ferienresort für aktive Gäste, das einen unvergleichlichen Blick auf den Globe Life Park und das AT&T Stadium bietet.

Christmas City in Bethlehem, Pennsylvania

Festlicher Spaß: Bethlehem im US-Bundesstaat Pennsylvania gilt als Christmas City. Der Christkindlmarkt als Hauptanziehungspunkt empfängt Jahr für Jahr mehr als eine Million Besucher. Geschenkideen liefern Kunsthandwerksstücke aus aller Welt, und nach dem Stöbern sorgen einheimische Musikgruppen für Unterhaltung. Dabei kommt der kulinarische Genuss nicht zu kurz: Herzhafte Snacks der Pennsylvania-Dutch Küche, wie etwa Piroggen, Funnel Cake und Würstchen, stehen hoch im Kurs. Empfehlenswert ist auch ein Ausflug zur Shady Brook Farm: Eine spektakuläre Lichtershow erleben Gäste bei einer Fahrt im offenen Wagen.

Unbedingt ausprobieren: Ein Besuch im The Bookstore Speakeasy sollte nicht fehlen. Das Lokal ist im Stil der 1920er Jahre gehalten und bietet eine klassische Cocktailkarte sowie Live-Jazz an den Wochenenden.

Übernachten: Ein Geheimtipp unter den Unterkünften ist das Sayre Mansion, ein charmantes Bed & Breakfast passend für einen Urlaub zu den Festtagen.

Solvang Julfest in Santa Ynez, Kalifornien

Festlicher Spaß: Das Julfest lässt Solvang jedes Jahr im Lichterglanz der Region erstrahlen und macht die dänisch-amerikanische Stadt zu einer der „weihnachtlichsten Städte in Amerika“. Beliebt bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen bieten die Feierlichkeiten ein abwechslungsreiches Programm: ein Besuch bei Santa und Mrs. Claus, die Suche nach dem Wichtel Nisse, der sich in der Stadt versteckt hält, die Zeremonie zur Baumbeleuchtung sowie die Julfest-Parade. Die alljährliche Solvang Holiday Food Tour bietet einen Vorgeschmack auf die Aromen der Weinregion.

Unbedingt ausprobieren: Eingebettet in das kalifornische Wine Country punktet Santa Ynez mit fantastischen Weingütern. Die Alma Rosa Winery bezieht die Trauben vom eigenen Weinberg in den Sta Rita Hills und bietet Verkostungen auf dem Weingut in Solvang oder private Führungen durch die Rebhänge an. Nur 40 Autominuten von Santa Ynez entfernt liegt Santa Barbara – der perfekte Tagesausflug für jeden Winterurlaub, denn der Santa Barbara Trolley bietet eine Weihnachtstour durch die berühmten Weihnachtsviertel an.

Übernachten: Im Wine Valley Inn and Cottages erleben Gäste die herzliche dänische Gastfreundschaft und haben die Auswahl zwischen mehreren Suiten, Chateaus und privaten Cottages.

Weitere Informationen zu den USA unter: www.visittheusa.de (red)