LH-Chef sieht Luftverkehr trotz Krisen auf Erholungskurs

So werden der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation nach aktueller Einschätzung des Chefs der AUA-Mutter Lufthansa, Carsten Spohr, die Erholung des Luftverkehrs allenfalls etwas dämpfen. Die Branche werde auf Erholungskurs bleiben, das Wachstum werde sich aber vielleicht etwas abflachen, zeigt sich Spohr für das kommende Jahr optimistisch.

Zuversichtlich stimme ihn auch die Öffnung Japans nach Corona-Reiserestriktionen, und auch China werde sich nach dem Parteitag wahrscheinlich schrittweise öffnen. Die Nachfrage nach Geschäftsreisen ziehe an, weil die Neuordnung von Lieferketten dazu führe, dass die Unternehmen sich neue Lieferanten suchten und damit mehr reisen müssten. "Grund für Pessimismus gibt es nicht", sagte Spohr.

Für das kommende Jahr plane die Lufthansa Group mit 87% der Angebotskapazität im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 nach im Schnitt 75% in diesem Jahr. Auf den Sommer 2023 sei die Airline besser vorbereitet als auf diesen Sommer, der von vielen Flugausfällen durch Personalmangel in der Branche geprägt war. "Wir haben endlich nach zweieinhalb Jahren die Krise verlassen", sagte Spohr. Die Auslastung der Flugzeuge liege derzeit bei 86% wie in den besten Jahren, mehr als 80% der Fluggäste seien mittlerweile wieder an Bord. (APA / red)