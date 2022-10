Hurtigruten Expeditions aktualisiert Covid-19-Maßnahmen

Hurtigruten Expeditions hat mit 1. Oktober 2022 seine Covid-19-Maßnahmen aktualisiert: Die wichtigste Änderung ist dabei die Abschaffung des Tests vor Beginn der Seereise - mit Ausnahme der Antarktis Expeditions-Seereisen, für die die Testpflicht bestehen bleibt.

Für alle Gäste, die zu einer Antarktis Expedition aufbrechen, organisiert Hurtigruten Expeditions den nötigen Corona-Test während des Transfers von Santiago, Chile, oder Buenos Aires, Argentinien. Reisende, die eigenständig zu den Abfahrtshäfen in Ushuaia oder Punta Arenas reisen, müssen selbst innerhalb von 72 Stunden vor der Einschiffung einen Test durchführen lassen.

Keine Masken-, aber Impfpflicht

Außerdem besteht an Bord der Expeditionsschiffe, während Anlandungen und bei Ausflügen an Land keine Maskenpflicht mehr. Hurtigruten Expeditions empfiehlt Reisenden aber weiterhin, zum Schutz in den öffentlichen Bereichen an Bord Masken zu tragen.

ABER: Hurtigruten Expeditions verlangt nach wie vor den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes, also die zweifache Impfung mit einem WHO-geprüften Impfstoff vor der Einschiffung auf allen Reisen, um die Gesundheit und Sicherheit der Gäste und der Besatzung zu gewährleisten.

Dies gilt für alle Gäste ab einem Alter von 12 Jahren. Eine Auffrischungsimpfung wird zwar empfohlen, ist aber nicht mehr erforderlich.

Auch alle Besatzungsmitglieder auf den Expeditionsschiffen von Hurtigruten Expeditions seien vollständig geimpft.

„Die aktualisierten Bestimmungen orientieren sich stärker an den Reisemöglichkeiten an Land und den aktuellen Vorgaben in unseren Zielgebieten. Mit den Maßnahmen bieten wir unseren Gästen das bestmögliche Reiseerlebnis und geben ihnen die Gewissheit, dass sie mit einer vollständig geimpften Reisegruppe und Besatzung auf Entdeckungsreise gehen können“, so Iain McNeill, Leiter Operations bei Hurtigruten Expeditions.

Aktuelle Informationen zu den Covid-19-Maßnahmen von Hurtigruten Expeditions HIER (red)