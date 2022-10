Reisetipps für den Winterurlaub in Katar

Reisende, die im Winter ins Warme möchten, sind in Katar an der richtigen Adresse: hier erwarten sie nicht nur Tagestemperaturen um die 23 Grad, ein warmes, ruhiges Gewässer - die katarische Küste macht vier Fünftel des Landesumfangs aus - sondern auch einzigartige Abenteuer - von traditionellen Souks (Märkte) über unvergessliche Wüstenausflüge bis zu einer Vielzahl von unterhaltsamen, familienfreundlichen Outdoor-Aktivitäten.

Qatar Tourism stellt die schönsten Orte und besten Aktivitäten davon vor:

Wüstensafari inklusive Sandboarding

Die spektakulären Dünen von Khor Al Udaid, auch bekannt als das Binnenmeer, bieten eine faszinierende Alternative zu den altbewährten Skipisten und warten darauf, von Aktivurlaubern entdeckt zu werden. Sandboarding ist ein fesselndes Erlebnis, das den Adrenalinspiegel in die Höhe treibt und Sonne, Meer und Sand miteinander vereint.

Abenteuerlustige können bei Viator eine halbtägige Wüstensafari inklusive Sandboarding und Dune Bashing ab 85 EUR buchen.

Lusail Winter Wonderland

Das Lusail Winter Wonderland, das in dieser Saison zum ersten Mal seine Pforten öffnet, bietet 50 Fahrgeschäfte, darunter 10 Thrill Rides, 25 Familienfahrgeschäfte und 15 Kinderfahrgeschäfte. Im Herzen des Unterhaltungszentrums von Katar auf Al Maha Island gelegen, verbindet es festlichen Spaß mit aufregender Unterhaltung.

Der saisonale Freizeitpark wird von November dieses Jahres bis März und dann auch in den kommenden Jahren seine Gäste empfangen.

Wasserpark im Hilton Salwa Beach

Das Hilton Salwa Beach Resort & Villas verfügt über einen 3,5km langen Privatstrand, insgesamt 350 Zimmer - darunter auch Strandvillen - und beherbergt auch den Desert Falls Water and Adventure Park. Der riesige Wasserpark mit einer Fläche von 57.000m2 ist der größte Wasserpark Katars mit über 28 Rutschen und Fahrgeschäften. Vom „Torrent River“ über die „Surfing Dunes“ bis zu Nicht-Wasser-Aktivitäten wie Go-Karts und Laser-Tag hat der Park für jeden in der Familie etwas zu bieten.

Tipp: Zurzeit hat das Hilton Salwa Beach Resort & Villas ein exklusives Angebot, bei dem Gäste die sieben Nächte bleiben, nur fünf zahlen. Das Angebot gilt bis Ende Oktober. Nähere Infos HIER.

La Mar Beach

Doha erweitert sein Strandangebot um den neuen La Mar Beach des InterContinental Doha Beach & Spa. Erst kürzlich kündigte das Hotel die Eröffnung der exklusiven Beach Lounge an, mit schicken Cabanas, Sonnenliegen, einem DJ, einer großartigen Cocktailkarte und einem unvergleichlichen Blick auf die glamouröse Skyline von Doha. Für alle, die nicht genug bekommen können, ist das InterContinental Doha Beach & Spa mit seinen 375 eleganten Zimmern und Suiten, die modernes Interieur mit arabischem Stil verbinden, eines der besten Hotels für einen Urlaub an der Küste des Arabischen Golfs.

Tipp: In dieser Saison bietet das InterContinental Doha Beach & Spa ein exklusives Frühbucherangebot für Aufenthalte im Jahr 2023 an, bei dem Gäste bei einem Aufenthalt von fünf Nächten bis zu 30% Rabatt erhalten. Nähere Infos HIER.

Souq Waqif

Souq Waqif bewahrt und repräsentiert das kulturelle Erbe Katars und entführt die Besucher in eine einzigartige, orientalische Welt inmitten der kosmopolitischen Stadt. Er beherbergt eine Vielzahl von Geschäften, die traditionelles Kunsthandwerk verkaufen, sowie Restaurants, die authentische katarische Küche servieren. Nur einen kurzen Spaziergang entfernt können Reisende Doha auch bei einer Fahrt mit einem traditionellen Dhau-Boot vom Wasser aus entdecken.

Katars Naturparks

Die Parks von Katar können kostenlos besucht werden und bieten Reisenden einen ruhigen Rückzugsort wie beispielsweise der Al Bidda Park m Herzen von Doha. Die weitläufigen grünen Rasenflächen laden zum Picknicken, zum Betrachten der Skyline und zu Spaziergängen und Joggingrunden in der Sonne ein. Foodies können auch Grillplätze über die Al Bidda Park-App oder auf der Website buchen.

Ein weiterer Tipp ist der Aspire Park. Auf den grünen Wiesen befinden sich zahlreiche Sportplätze und Joggingstrecken mit Blick auf den 300m hohen Aspire Tower, was den Park zu einem attraktiven Ort für sportliche Aktivitäten und Familienausflüge macht. Am großen See im Zentrum des Parks werden auch Tretboote und andere Aktivitäten angeboten.

Radfahren in Katar

Fahrradfahren wird auch in Katar immer beliebter. Es ist nicht nur eine gesunde Betätigung, sondern auch eine ideale Möglichkeit, die Stadt zu erkunden. In Mitteleuropa ist das Radeln im Winter normalerweise kein Vergnügen - in Katar hingegen dank der milden Temperaturen und der wachsenden Zahl von Radwegen schon.

Nähere Infos zu Katar HIER auf der Website von Visit Qatar (red)