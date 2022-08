Explora Journeys: Kulinarisches Angebot der EXPLORA I

Die EXPLORA I wird Gästen ab 2023 insgesamt sechs Restaurants, 12 Bars und Lounges - davon vier im Freien und acht im Innenbereich - sowie ein „Chef's Kitchen Event“, alle inspiriert durch das Motto „Ocean State of Mind“, bieten.

Franck Garanger, Head of Culinary bei Explora Journeys, sagt: „Explora Journeys ermöglicht es unseren Gästen nicht nur, die Welt zu bereisen, sondern diese auch zu probieren und aktiv neue Speisen und Geschmacksrichtungen zu entdecken. Unser weltgewandtes und weitgereistes Team ist begeistert von der Herkunft der seltenen Zutaten, die eigens für Explora Journeys handverlesen werden, und weiß viel darüber zu berichten. Mit dem Ziel, außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse zu bieten, die Authentizität und Nachhaltigkeit einschließen, sorgen wir dafür, dass jeder Gast seine kulinarische Reise an Bord als die beste auf See in Erinnerung behält.“

Auch bei den Getränken setzt Explora Journeys auf exklusive Erlebnisse: So wird beispielsweise die Weinauswahl an Bord während jeder Reise die Regionen repräsentieren, in denen das Schiff unterwegs ist, und gleichzeitig die beliebtesten Rebsorten berücksichtigen. So werden die Sommeliers immer wieder neue Boutique-Weine auswählen, um ein inspirierendes Menü mit einer interessanten Weinauswahl zusammenzustellen.

Thibaut Briançon, Senior Lead, Food and Beverage Services bei Explora Journeys, sagt: „Ein Schlüsselelement, mit dem sich Explora Journeys von der Konkurrenz abhebt, ist unsere Leidenschaft für die handverlesene Auswahl und Beschaffung eines eklektischen Getränkeangebots, einschließlich seltener edler Weine direkt vom Weingut sowie exklusiver Premiummarken, um eine Vielzahl von Cocktails zu kreieren, darunter auch alkoholfreie und Bio-Varianten. So stellen wir sicher, dass unsere Mixologen und Sommeliers unseren anspruchsvollen Reisenden einzigartige Geschmackserlebnisse bieten.“

Die Restaurants an Bord der EXPLORA I

Die verschiedenen kulinarischen Angebote wurden sorgfältig zusammengestellt, um die Vorzüge der internationalen Küche, die Herkunft und die gesunden Zutaten lokaler Partner zu würdigen.

Anthology – Exquisite Küche, die die Talente und Meisterwerke von Gastköchen aus der ganzen Welt zelebriert, inspiriert von der Reise und ihren Zieldestinationen, in einem Ambiente von zeitgenössischer, raffinierter Eleganz.

– Exquisite Küche, die die Talente und Meisterwerke von Gastköchen aus der ganzen Welt zelebriert, inspiriert von der Reise und ihren Zieldestinationen, in einem Ambiente von zeitgenössischer, raffinierter Eleganz. Sakura – Ein authentisches Restauranterlebnis, das die feinste panasiatische Küche mit japanischen, thailändischen, vietnamesischen und malaysischen Einflüssen bietet.

– Ein authentisches Restauranterlebnis, das die feinste panasiatische Küche mit japanischen, thailändischen, vietnamesischen und malaysischen Einflüssen bietet. Marble & Co. Grill – Ein innovatives europäisches Steakhouse-Erlebnis mit persönlich ausgewähltem und nachhaltig erzeugtem Fleisch. Ein hauseigener Dry Ager und ein Weinkeller mit einer großartigen Auswahl an edlen Weinen runden das Erlebnis ab.

– Ein innovatives europäisches Steakhouse-Erlebnis mit persönlich ausgewähltem und nachhaltig erzeugtem Fleisch. Ein hauseigener Dry Ager und ein Weinkeller mit einer großartigen Auswahl an edlen Weinen runden das Erlebnis ab. Med Yacht Club – Zelebriert die Aromen, das Ambiente und Dolce Vita des Mittelmeers. Inspiriert von Segeltörns auf kristallklarem Wasser, ist der Med Yacht Club von den besten Strandrestaurants des Mittelmeers beeinflusst, die die vielfältigen Küchen der Region mit den Geschmäckern und Besonderheiten von Italien, Spanien, Griechenland und Frankreich verbinden.

– Zelebriert die Aromen, das Ambiente und Dolce Vita des Mittelmeers. Inspiriert von Segeltörns auf kristallklarem Wasser, ist der Med Yacht Club von den besten Strandrestaurants des Mittelmeers beeinflusst, die die vielfältigen Küchen der Region mit den Geschmäckern und Besonderheiten von Italien, Spanien, Griechenland und Frankreich verbinden. Emporium Marketplace – Der Emporium Marketplace ist ein ganztägig geöffnetes Restaurant, das kulinarische Talente und Produkte aus der ganzen Welt in den Vordergrund stellt, um eine abwechslungsreiche Küche zu bieten. Hier liegt der der Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen Produkten, die von den lokalen Destinationen inspiriert sind.

– Der Emporium Marketplace ist ein ganztägig geöffnetes Restaurant, das kulinarische Talente und Produkte aus der ganzen Welt in den Vordergrund stellt, um eine abwechslungsreiche Küche zu bieten. Hier liegt der der Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen Produkten, die von den lokalen Destinationen inspiriert sind. Fil Rouge – Ein roter Faden, der internationale Geschmacksrichtungen mit französischem Einfluss vereint. Ein raffiniertes und intimes Restaurant, das eine globale Verkostungstour durch die internationale, französisch inspirierte Küche bietet.

Des Weiteren:

In-Suite Dining – Rund um die Uhr können die Gäste sich in ihrer Suite oder auf ihrer privaten Terrasse kulinarisch verwöhnen lassen.

– Rund um die Uhr können die Gäste sich in ihrer Suite oder auf ihrer privaten Terrasse kulinarisch verwöhnen lassen. Chef's Kitchen – The Chef's Kitchen ist ein eindrucksvolles Erlebnis in einer privaten Küche mit Meerblick für 12 Gäste. Unser Team kulinarischer Experten führt Gäste auf eine Entdeckungsreise zu neuen Zutaten, Geschmacksrichtungen, Texturen und Kulturen, unabhängig von ihren Kochkenntnissen. Es wird eine Gebühr für exklusive Erlebnisse erhoben.

Die Bars & Lounges an Bord der EXPLORA I

Eine elegante, kosmopolitische Atmosphäre, in der Reisende verschiedene Geschmacksrichtungen und Gastro-Talente aus aller Welt entdecken, genießen und schätzen lernen können.

Lobby Bar – Die Bar und Lounge ist der ideale Ort, um tagsüber und abends Erfrischungen mit anderen Reisenden zu genießen.

– Die Bar und Lounge ist der ideale Ort, um tagsüber und abends Erfrischungen mit anderen Reisenden zu genießen. Malt Whiskey Bar – Eine erlesene Tour durch die Whiskey-Regionen der Welt, einschließlich einiger der seltensten Whiskeys. Außerdem gibt es einen begehbaren Humidor, einen Zigarrenexperten und eine eigene Terrasse zum Genuss der Zigarren.

– Eine erlesene Tour durch die Whiskey-Regionen der Welt, einschließlich einiger der seltensten Whiskeys. Außerdem gibt es einen begehbaren Humidor, einen Zigarrenexperten und eine eigene Terrasse zum Genuss der Zigarren. Journeys Lounge – Abwechslung und Unterhaltung am Tag und am Abend. Details werden mit dem finalen Unterhaltungsprogramm bekannt gegeben.

– Abwechslung und Unterhaltung am Tag und am Abend. Details werden mit dem finalen Unterhaltungsprogramm bekannt gegeben. Explora Lounge – Eine lichtdurchflutete Lounge mit spektakulärem 270-Grad-Blick auf den Ozean, eine spektakuläre Kulisse für zwanglose Drinks und Speisen.

– Eine lichtdurchflutete Lounge mit spektakulärem 270-Grad-Blick auf den Ozean, eine spektakuläre Kulisse für zwanglose Drinks und Speisen. Gelateria & Creperie at The Conservatory – Authentische französische und italienische Köstlichkeiten in einer entspannten, wettergeschützten Umgebung am Pool innerhalb von The Conservatory.

– Authentische französische und italienische Köstlichkeiten in einer entspannten, wettergeschützten Umgebung am Pool innerhalb von The Conservatory. Crema Café – Ein Café im europäischen Stil, das den ganzen Tag über geöffnet hat. Auch Tee sowie Gebäck, Kuchen und Desserts werden serviert.

– Ein Café im europäischen Stil, das den ganzen Tag über geöffnet hat. Auch Tee sowie Gebäck, Kuchen und Desserts werden serviert. Astern Lounge – Die Astern Lounge ist das gesellschaftliche Herzstück der Reise und bietet eine Reihe von Events und Feierstunden für jeden Geschmack. In der Astern Lounge gibt es den ganzen Tag über Live-Musik, DJ-Sessions und Live-Unterhaltung.

– Die Astern Lounge ist das gesellschaftliche Herzstück der Reise und bietet eine Reihe von Events und Feierstunden für jeden Geschmack. In der Astern Lounge gibt es den ganzen Tag über Live-Musik, DJ-Sessions und Live-Unterhaltung. Astern Pool & Bar – Eine ganztägig geöffnete Lounge am Pool, die entspannte Beach-Club-Stimmung bietet. Tagsüber gibt es leise Hintergrundmusik, bei Sonnenuntergang spielen Musiker und DJs bis in den Abend.

– Eine ganztägig geöffnete Lounge am Pool, die entspannte Beach-Club-Stimmung bietet. Tagsüber gibt es leise Hintergrundmusik, bei Sonnenuntergang spielen Musiker und DJs bis in den Abend. Sky Bar on 14 – Am höchsten Punkt des Schiffes befindet sich eine Panorama-Lounge im Freien, ideal für entspannende Cocktails und eine atemberaubende Aussicht auf die unendliche Weite des Meeres.

– Am höchsten Punkt des Schiffes befindet sich eine Panorama-Lounge im Freien, ideal für entspannende Cocktails und eine atemberaubende Aussicht auf die unendliche Weite des Meeres. Atoll Pool & Bar – Ein gemütlicher Pool im hinteren Teil des Schiffes auf Deck 10, der den ganzen Tag über eine entspannte Atmosphäre bietet.

– Ein gemütlicher Pool im hinteren Teil des Schiffes auf Deck 10, der den ganzen Tag über eine entspannte Atmosphäre bietet. Helios Pool & Bar – Ein Panoramapool nur für Erwachsene und die ultimative Chill-out-Lounge.

– Ein Panoramapool nur für Erwachsene und die ultimative Chill-out-Lounge. The Conservatory Pool & Bar – Eine wettergeschützte Pool-Lounge für den ganzen Tag und nachts ein Kinoerlebnis unter dem Sternenhimmel.

Inklusiv-Leistungen und Extras

Explora Journeys bietet eine unbegrenzte Anzahl an Getränken, erlesenen Weinen und erstklassigen Spirituosen, einschließlich der Minibar in der Suite, Teespezialitäten, Kaffee und alkoholfreien Getränken, die jederzeit verfügbar sind. Für Kenner und Gäste, die ihr Genusserlebnis aufwerten oder einen besonderen Anlass feiern wollen, steht außerdem eine besonders erlesene Auswahl an Weinen, Spirituosen und Likören gegen einen Aufpreis zur Verfügung.

Die Gäste können in den Restaurants, Bars und Lounges an Bord unentgeltlich Speisen und Getränke genießen. Für diejenigen, die sich ein preisgekröntes kulinarisches Erlebnis gönnen möchten, bietet das „Anthology“ Menüs, die von den berühmtesten Köchen der Welt kuratiert und von namhaften Winzern zu einem einzigartigen Gourmet-Erlebnis mit Gastköchen an Bord kombiniert werden. Für das Event wird eine Gebühr erhoben.

Nähere Informationen zu Explora Journeys unter: www.explorajourneys.com (red)