nicko cruises: Auszeichnung für Marken-Relaunch

nicko cruises startete im Jänner mit einem Marken-Relaunch in sein dreißigjähriges Jubiläumsjahr. Der frische Markenauftritt, mit neuem Logo und Claim "time to discover!", hat nun auch eine international besetzte Fachjury unter der Schirmherrschaft des Bundesverbands Deutscher Film- und Av-Produzenten überzeugt: Zusammen mit der Kreativagentur Gruppe Drei gewinnt nicko cruises für seinen Marken-Relaunch den goldenen Award in der Kategorie „Print Advertising National“.

„Wir freuen uns wirklich sehr über diese Auszeichnung. Sie belegt objektiv, dass das Re-Design unserer Markendarstellung, das wir zusammen mit Gruppe Drei ausgearbeitet haben, ein voller Erfolg ist,“ sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises.

Der Wettbewerb wird von der Huschert Film+Medien GmbH in Köln veranstaltet. Die Fachjury besteht aus Spezialisten des Tourismusmarketings, aus den Bereichen Film, Musik, Werbung und Design sowie kommunalen Trägern. Seit Mitte 2020 kooperiert der Wettbewerb „Das goldene Stadttor“ außerdem mit Europas größtem Tourismus-Reisesender „Sonnenklar TV“.

Neuer Markenauftritt für nicko cruises

Im Jubiläumsjahr zum 30-jährigen Bestehen der Marke nicko cruises schärfte der Kreuzfahrtexperte sein Markenimage um die Quintessenz des "Slow Cruising", wofür nicko cruises in den Bereichen Fluss-, Hochsee- und Expeditionsreisen steht, in einem neuen Claim auf den Punkt zu bringen. time to discover" fokussiere das Erlebnis der Gäste im Sinne einer individuellen Entdeckungsreise und trage als emotionales Versprechen zu einer Intensivierung der Stärke der Marke nicko cruises bei. Inspirierende Farbwelten und Bilder sowie die Neugestaltung des Logos runden den neuen Markenauftritt zu einem frischen Look & Feel ab.

Mit Gruppe Drei hat sich nicko cruises eine erfahrene Kreativagentur an seine Seite geholt, die die neue Positionierung, den Logo-Relaunch sowie das gesamte Corporate Design begleitet. Zudem arbeiten nicko cruises und Gruppe Drei Hand in Hand bei der Unternehmenskommunikation, inklusive Social Media und TV. (red)