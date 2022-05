Explora Journeys: Der neue Luxus auf See

Die Provision auf Journeys beträgt 15 Prozent, auf Zusatzleistungen 8 Prozent, und als erste Luxusreederei zahlt Explora Journeys Provisionen nach dem Rolling Commission Verfahren aus. Die Anmeldung ist ab sofort freigeschaltet und gleich HIER möglich.

„Einfach auf www.explorajourneys.com/traveladvisors registrieren und schon haben Sie Zugang zur Booking Suite, zur Marketing Suite und zur Knowledge Suite und können Explora Certified Expert werden“, erklärt Francisco Sanchez, Head of Sales Central Europe.

Luxuskunden von Land an Bord holen? Das geht!

Explora Journeys wird vieles anders machen als klassische Reedereien. Daher können Reisebüros ihre Kunden des Luxussegments, die bisher bevorzugt landgebunden unterwegs waren, mit ganz neuen Argumenten für eine Seereise gewinnen. Kunden, die es gern überschaubar und privilegiert haben? Fühlen sich bei maximal 900 Gästen geborgen und wohl. Sensible Gäste, die auf Privatsphäre Wert legen? Speisen In-Suite. Anspruchsvolle Gäste, die sich um nichts kümmern möchten? Buchen eine Residence mit Butler-Service. Erlebnisorientierte Reisende, die ausgefallene Erfahrungen suchen? Gehen auf VIP Destination Experience, für einen oder mehrere Tage.

"Und womit überzeugt man erprobte Luxus-Kreuzfahrer? Mit weit überdurchschnittlich viel Raum und Zeit, unserem Verständnis von Luxus, und mit europäischem Design und Service“, erklärt Sanchez.

Sowohl die Homes at Sea, wie Explora Journeys seine Suiten, Penthouses und Residences nennt, als auch die öffentlichen Räumlichkeiten sind pro Gast deutlich größer als auf anderen Luxusschiffen. Die Explora Journeys-Flotte verweilt länger in den Häfen, bis in den späten Abend oder gar über Nacht. Und mit 1,25 Gastgebern pro Gast ist der Service in der Tradition der Schweizer Hotelfachschulen so vorausschauend und persönlich, wie es sich im Luxussegment gehört.

Zusammenarbeit mit Explora Journeys

„Kommen Sie an Bord mit uns und registrieren Sie sich unter www.explorajourneys.com/traveladvisors oder melden Sie sich unter Tel. 00 800 08 25 08 51. Und wenn wir Sie bei der Beratung eines Interessenten unterstützen dürfen, buchen Sie bitte einfach einen Videocall zum Wunschtermin. Dieser By Appointment Service ist absolut neuartig in der Branche und schon jetzt beliebt, weil Sie und Ihre Kunden ohne Zeitverlust alle Ihre Fragen und Wünsche mit uns besprechen können“, freut sich Francisco Sanchez auf die künftige Zusammenarbeit.

Die Explora Experience Center Ambassadors beraten Sie gern in deutscher Sprache! Bitte wählen Sie: 00 800 08250851 (Österreich) oder schreiben Sie an support@explorajourneys.com.